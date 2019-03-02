‪غسيل معدة ينقذ شابة من محاولة انتحار بالسموم

هسبريس من وزان

أفلح تدخل أطر مصلحة المستعجلات بالمستشفى الإقليمي أبو القاسم الزهراوي، بمدينة وزان، في إحباط محاولة انتحار فتاة في مقتبل العمر، حاولت إنهاء حياتها عبر تناول مبيد للقوارض.

ووفق مصادر قريبة من الحادث فإن الأمر يتعلق بشابة، من مواليد 2000 ومنقطعة عن الدراسة، ولجت المستشفى عقب تناولها "سم الفئران" بمنزل أسرتها بجماعة آسجن ضواحي وزان، بهدف إنهاء حياتها لأسباب لازالت الأبحاث والتحقيقات سارية لتحديدها.

وتدخلت أطر مشفى وزان لإنقاذ حياة الشابة، حيث أخضعتها للفحوصات الطبية وعملية غسيل للمعدة، ليتم الاحتفاظ بها تحت العناية الطبية بقاعة مكافحة الصدمات؛ فيما حلت عناصر الأمن، التابعة للمنطقة الإقليمية للشرطة، قصد الاستماع إليها، وفتح تحقيق في الموضوع لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء محاولتها الانتحار.