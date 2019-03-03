احتجاز قاصر يقود شخصا إلى الاعتقال الاحتياطي

إبراهيم مغراوي من مراكش

أودع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش شخصا وجهت إليه تهم اختطاف واحتجاز قاصر، وهتك عرضها تحت طائلة التهديد بواسطة السلاح الأبيض والسكر العلني، السجن المحلي بالأوداية.

وكان درك سيدي المختار قد أحال المشتبه به على النيابة العامة المختصة للاستماع إليه رفقة الضحية في محضر تفصيلي.

تجدر الإشارة إلى أن درك سيدي المختار أوقف المعني بالأمر، الذي اعترض سبيل القاصر حين كانت في زيارة لأحد أفراد عائلتها بحي الرياض بمركز جماعة سيدي المختار.

وقد استغلت القاصر فرصة تركها لوحدها من طرف مختطفها، فربطت الاتصال بالأمن الوطني، الذي أخبر درك سيدي المختار بالحادثة، فقام هذا الأخير بإطلاق عملية بحث كللت باقتحام مكان احتجاز القاصر واعتقال مختطفها.