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الرئيسية | حوادث | وضع لصّ للدراجات النارية رهن الحراسة النظرية

وضع لصّ للدراجات النارية رهن الحراسة النظرية

وضع لصّ للدراجات النارية رهن الحراسة النظرية
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأحد 03 مارس 2019 - 11:10

أوقفت عناصر الدائرة الأمنية السادسة بمنطقة سيدي يوسف بن علي لصا متلبسا بسرقة دراجة نارية بالقرب من "واد أسيل" على مستوى "باب أغمات".

وأوضحت مصادر هسبريس أن المشتبه به يبلغ من العمر حوالي 24 سنة، ومبحوث عنه في قضايا عدة متعلقة بسرقة الدراجات النارية بمدينة مراكش، واعتقاله تم ببعد لحظات من سرقته الدراجة النارية.

وكان المشتبه به قد تمكن من الفرار في وقت سابق بعد محاولة سرقة مماثلة، بينما تم الاحتفاظ به رهن الحراسة النظرية، هذه المرة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، واعترف خلال الاستماع إليه باقتراف سرقات عديدة لدراجات نارية.

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