24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2607:5113:4416:5619:2920:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. بحراوي يترجم رحلة لوتي "في المغرب" إلى العربية (5.00)

  2. محامون يبحثون عن صيدلي طالب بـ"رحيل السيسي" (5.00)

  3. غوايدو يجدد تثمين دعم المغرب للديمقراطة بفنزويلا (5.00)

  4. الكعبي يفتتح سجله التهديفي في الدوري الصيني (5.00)

  5. علم الأرقام .. لفهم الشخصية واستشراف المستقبل (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | قناطير من "الشيرا" في سيارة بمحاميد الغزلان

قناطير من "الشيرا" في سيارة بمحاميد الغزلان

قناطير من "الشيرا" في سيارة بمحاميد الغزلان
هسبريس - و.م .ع
الأحد 03 مارس 2019 - 04:55

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بزاكورة، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من حجز 875 كيلوغراما من مخدر الشيرا على متن سيارة رباعية الدفع بمنطقة محاميد الغزلان.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى ضبط السيارة، التي تحمل لوحات ترقيم مزورة، بمنطقة "عرق الزهار" الواقعة على بعد 140 كيلومترا جنوب مدينة زاكورة، حيث مكنت عملية التفتيش من حجز شحنة مخدر الشيرا المكونة من 35 رزمة تزن كل منها 25 كيلوغراما.

وأضاف المصدر أن مصالح الأمن الوطني تواصل إجراء الأبحاث والتحريات التمهيدية لتحديد هوية المشتبه فيه، أو المشتبه فيهم المفترضين في هذا النشاط الإجرامي، وذلك في إطار البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.