قناطير من "الشيرا" في سيارة بمحاميد الغزلان

هسبريس - و.م .ع

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بزاكورة، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من حجز 875 كيلوغراما من مخدر الشيرا على متن سيارة رباعية الدفع بمنطقة محاميد الغزلان.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى ضبط السيارة، التي تحمل لوحات ترقيم مزورة، بمنطقة "عرق الزهار" الواقعة على بعد 140 كيلومترا جنوب مدينة زاكورة، حيث مكنت عملية التفتيش من حجز شحنة مخدر الشيرا المكونة من 35 رزمة تزن كل منها 25 كيلوغراما.

وأضاف المصدر أن مصالح الأمن الوطني تواصل إجراء الأبحاث والتحريات التمهيدية لتحديد هوية المشتبه فيه، أو المشتبه فيهم المفترضين في هذا النشاط الإجرامي، وذلك في إطار البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.