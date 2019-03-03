24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:26
|07:51
|13:44
|16:56
|19:29
|20:43
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- بحراوي يترجم رحلة لوتي "في المغرب" إلى العربية
- تداعيات "المصير المشترك" توحّد كهربائيين ومائيين
- العثور على جثة وليدة يستنفر سلطات آيت اعميرة
- جثة شاب مذبوح تثير الاستنفار في مدينة مكناس
- درك لوداية يحيل "تاجر ماحيا" على النيابة العامة
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
قناطير من "الشيرا" في سيارة بمحاميد الغزلان
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بزاكورة، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من حجز 875 كيلوغراما من مخدر الشيرا على متن سيارة رباعية الدفع بمنطقة محاميد الغزلان.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى ضبط السيارة، التي تحمل لوحات ترقيم مزورة، بمنطقة "عرق الزهار" الواقعة على بعد 140 كيلومترا جنوب مدينة زاكورة، حيث مكنت عملية التفتيش من حجز شحنة مخدر الشيرا المكونة من 35 رزمة تزن كل منها 25 كيلوغراما.
وأضاف المصدر أن مصالح الأمن الوطني تواصل إجراء الأبحاث والتحريات التمهيدية لتحديد هوية المشتبه فيه، أو المشتبه فيهم المفترضين في هذا النشاط الإجرامي، وذلك في إطار البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.