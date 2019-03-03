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كُتّاب وآراء
الأمن يحارب بيع حبوب الهلوسة بشوارع مراكش
أوقفت عناصر الأمن، بالدائرة السادسة بمقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش، مروجا للمخدرات متلبسا بترويج الأقراص المهلوسة بـ"شارع المصلى".
وقالت مصادر أمنية لهسبريس إن توقيف المشتبه به جاء خلال حملة تمشيطية، مضيفة أن عناصر الأمن أثار شكها هذا الشخص، فقامت بإخضاعه للتفتيش، ووجدت بحوزته 15 قرصا من حبوب الهلوسة.
وأضافت المصادر ذاتها أن المتهم تم اقتياده إلى مقر الدائرة الأمنية لتعميق البحث معه وتحرير محضر قانوني له، قبل إحالته على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش لوضعه رهن الحراسة النظرية، في انتظار عرضه على النيابة العامة المختصة.