الأمن الإسباني يوقف ستة مغاربة يروجون المخدرات

متابعة من خالد ملوك

ألقت عناصر الشرطة الإسبانية القبض على ستة مهاجرين مغاربة ينتمون إلى شبكة إجرامية مختصة في ترويج مختلف أنواع المخدرات، خلال مداهمة أحد الملاهي الليلية الواقعة بمدينة بيتوريا بإقليم الباسك الشمالي.

وقالت مصادر أمنية إسبانية إن المجموعة تقوم بالترويج للممنوعات داخل ملهى "إلتونيل" بالمنطقة ذاتها، باعتباره أحد نقط البيع الرئيسية، مشيرة في السياق نفسه إلى أن دورية من الشرطة المحلية بالإقليم داهمت الفضاء الترفيهي بعد عملية رصد ومتابعة دامت عدة أيام.

وأوضحت منابر إعلام محلية إسبانية أن العملية الأمنية مكنت من إيقاف العناصر الستة الحاملين للجنسية المغربية، ويتعلق الأمر بخمسة رجال وامرأة، مبرزة أنه ضبطت بحوزتهم كمية مهمة من مخدر "الماريجوانا" و 52 غراما من الكوكايين ومبلغا ماليا بقيمة 19.500 يورو وسبعة هواتف ذكية.

"الأشخاص المعتقلون يترددون على المكان بصفة منتظمة بغرض بيع المخدرات لبعض رواد الملهى"، يضيف بيان صادر عن القيادة العليا للأمن بمدينة "بيتوريا"، الذي أكد أيضا أن العصابة تعمل على إخفاء شحنات كبيرة من الممنوعات القادمة من المغرب داخل مرأب المنزل الذي كانوا يقطنون فيه.

وأفاد البلاغ الرسمي أن أفراد هذه المنظمة الإجرامية يستعلمون سيارة من نوع "Audi 6" في عملية نقل المخدرات، من خلال إحداث قاع مزدوج أسفل المقاعد الخلفية للعربة، موضحا في المنحى ذاته أن القيمة السوقية للمخدرات المضبوطة فاقت 250 ألف يورو.

وفي إطار هذه العملية، قامت أيضا عناصر الشرطة بتفتيش ثلاث مقرات سكنية بشارعي "كورييرا" و "كوتشييرا" و ساحة "ثرماغا"؛ فيما أمر المدعي العام بوضع المشتبه بهم تحت تدابير الحراسة النظرية إلى حين استكمال التحقيقات القضائية، لاسيما في ظل احتمال وجود متورطين جدد.