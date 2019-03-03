جثة ثلاثيني تستنفر السلطات في مدينة العيون‬

هسبريس من الرباط

عُثر، صباح اليوم، على جثة شخص معلقة بشجرة بواسطة حبل بالقرب من إحدى محطات الوقود، الموجودة على مستوى الطريق الوطنية الرابطة بين العيون والمرسى في ظروف غامضة.

وحسب مصدر هسبريس، فإن جثة شخص، في الثلاثينيات من العمر، وجدت معلقة بشجرة بواسطة حبل ملفوف على رقبته، غير مستبعد فرضية الانتحار.

المصالح الأمنية والسلطات المحلية حلت بمكان الحادث من أجل مباشرة التحقيقات الأولية لمعرفة الملابسات المرتبطة به، وعملت على توجيه جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى الحسن بن المهدي، في انتظار نتائج التشريح الطبي لفائدة البحث المفتوح، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.