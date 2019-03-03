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كُتّاب وآراء
العثور على رضيع في الشارع العام وسط بيوكرى
عُثر، اليوم، على رضيع، لا يتجاوز عمره أسبوعا، بجانب منزل، في حي "التوامة"، بالجماعة الترابية بيوكرى، في اشتوكة آيت باها.
وقد حلّت السلطات المحلية والأمنية بالمكان، الذي جرى التخلص فيه من الرضيع ملفوفا وسط غطاء ونُقل على متن سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية إلى مستشفى المختار السوسي ببيوكرى.
وفتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا في ظروف وملابسات الواقعة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد هوية أم الرضيع والواقفين المحتملين وراء التخلص منه في الشارع العام.
وأمرت النيابة العامة، في السياق ذاته، بنقل الوليد، الذي وُجد في صحة جيدة، إلى مصلحة الأطفال المتخلى عنهم بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير.