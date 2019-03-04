اشتباكات مع الرحل تربك الحياة ناحية تارودانت

رشيد بيجيكن من أكادير

تعرض مواطن من ساكنة دوار برور، التابع لجماعة آيت عبد الله بضواحي إقليم تارودانت، الأحد، لاعتداء جسدي من طرف رعاة رحل يستقرون بالمنطقة منذ مدة. وقد أسفر الاعتداء عن إصابة المعتدى عليه بجروح غائرة ورضوض في رأسه.

وكانت اشتباكات قد نشبت بين عدد من شباب المنطقة والرعاة الرحل، في محاولة لثنيهم عن الاستمرار في الإضرار بالمغروسات وممتلكات الساكنة، فتحوّلت إلى مواجهات استعمل فيها الرعاة الرحل الهراوات. وقد أصيب الشخص سالف الذكر إصابات بليغة.

ونُقل المعتدى عليه إلى المركز الصحي المحلي، حيث تلقى الإسعافات اللازمة. كما انتقلت السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي إلى مكان الحادث، حيث تم الاستماع إلى شهود عيان، وفتح تحقيق في أسباب وظروف الاعتداء.

وفي سياق متصل، نفى شرف الدين أمركي، الفاعل الجمعوي وعضو لجنة اليقظة الخاصة بتتبع مشكل الرعي الجائر على مستوى قيادة آيت عبد الله، أن تكون الساكنة قد نفّذت أي شكل احتجاجي خلال اليومين الأخيرين، مبرزا أن ما تم الترويج له حول تنفيذ وقفة أمس السبت لا أساس له في الواقع.

وأضاف أمركي، في اتصال مع هسبريس، أن الفعاليات الجمعوية بآيت عبد الله "ترفض رفضا قاطعا كل دعوات الاحتجاج الصادرة عن جهات مجهولة خارج المنطقة، حيث إن لآيت عبد الله أناسا قادرين على إبلاغ صوتهم في كل القضايا وبكل الطرق المشروعة التي يرونها مناسبة".