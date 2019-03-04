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الرئيسية | حوادث | روائح كريهة تكشف جثة متحللة لسبعينية بمراكش

روائح كريهة تكشف جثة متحللة لسبعينية بمراكش

روائح كريهة تكشف جثة متحللة لسبعينية بمراكش
إبراهيم مغراوي
الاثنين 04 مارس 2019 - 00:40

بأمر من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش فتحت عناصر الدائرة الأمنية 17 والشرطة العلمية، تحقيقا أوليا في وفاة سيدة على مشارف السبعين، عثر عليها جثة هامدة داخل شقتها بحي أبواب مراكش.

وأوضحت مصادر هسبريس أن العثور على الجثة جاء بعد انتشار روائح كريهة نابعة من إحدى شقق حي أبواب مراكش، مما دفع بعض السكان إلى إخبار الأمن والسلطة المحلية، اللذين عثرا على الجثة وهي في طور التحلل.

وأضافت المصادر ذاتها أن المعطيات الأولية للشرطة العلمية تفيد بأن الهالكة (69 سنة)، التي كانت تقطن وحيدة، مرت على وفاتها فترة طويلة، مشيرة إلى أن عناصر الأمن أشرفت، بأمر من النيابة العامة المختصة، على نقل الجثة إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي من أجل معرفة أسباب الوفاة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - مصطفى عديدو الاثنين 04 مارس 2019 - 00:50
هده ماساة ان يموت انسان وحيدا اين نحن من هدا؟ ان اكبر جريمة هي الاهمال
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