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كُتّاب وآراء
بيع المخدرات يحيل 3 شبان على قضاء ابن جرير
أحالت الشرطة القضائية، التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن الوطني بمدينة ابن جرير، أمس الأحد، على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ثلاثة شبان متابعين بتهمة حيازة وترويج الأقراص المهلوسة وقطع من مخدر الشيرا.
وجاء توقيف هذه المجموعة بعد توصل فرقة مكافحة المخدرات بمعلومات حول قيام الأظناء الثلاثة ببيع الأقراص المهلوسة، مما جعل عناصر الأمن تترصدهم إلى أن تمكنت من اعتقالهم بحي إفريقيا بمدينة ابن جرير.
وأحيل الشبان الثلاثة، الذين يوجد بينهم من له سوابق عدلية في مجال السرقة الموصوفة والاعتداء على المواطنين، في حالة اعتقال على النيابة العامة المختصة.
يذكر أن الموقوفين وضعوا رهن الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لاستكمال البحث والتحقيق معهم، قبل عرضهم على العدالة لمحاكمتهم وفق المنسوب إليهم.