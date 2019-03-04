الحموشي يؤدّب ضابطا قصّر في تسجيل شكاية فتاة

هسبريس من الرباط

أصدر المدير العام للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق ضابط شرطة يعمل بمنطقة بن امسيك بولاية أمن الدار البيضاء، في انتظار إحالته على أنظار المجلس التأديبي.

وجاء هذا القرار، وفق بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، في أعقاب نتائج البحث الإداري الذي باشرته المفتشية العامة بخصوص التجاوزات المهنية المنسوبة إلى المعني بالأمر، "على هامش تقصيره في معالجة الإجراءات الأولية المتعلقة بتسجيل شكاية فتاة قاصر يشتبه في تعرضها للتعذيب والتهديد من طرف مشغليها".

وأضاف البلاغ أن المدير العام قرر أيضا "توجيه عقوبة التوبيخ لضابط شرطة ممتاز، وكذا عقوبة الإنذار في حق عميد شرطة ممتاز كان يرأس بالنيابة الدائرة الأمنية التي تشرف على الديمومة خلال تسجيل هذه الشكاية، وذلك بسبب الإخلالات الإدارية والتجاوزات التي رصدها في حقهم تقرير لجنة التفتيش المركزية".

وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء قد أحالت على أنظار النيابة العامة المختصة، في 23 فبراير المنصرم، الزوجين المشتبه بهما في تشغيل فتاة قاصر وتعريضها للتعذيب والتهديد والإدلاء ببيانات زائفة، وذلك بعد انتهاء الأبحاث التمهيدية وانصرام أمد الحراسة النظرية.

وزاد البلاغ أن المفتشية العامة للأمن الوطني واصلت أبحاثها الإدارية في الشق المتعلق بالتجاوزات المهنية والإخلالات الوظيفية المنسوبة لموظفي الأمن، بعدما تم الاشتباه في تسجيل تقصير في معالجة الإجراءات الأولية لهذه القضية على مستوى دائرة الشرطة التي كانت تسهر على الديمومة.