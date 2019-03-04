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الرئيسية | حوادث | "التغرير بقاصر" يرمي بخمسيني وراء القضبان

"التغرير بقاصر" يرمي بخمسيني وراء القضبان

"التغرير بقاصر" يرمي بخمسيني وراء القضبان
رشيد الكويرتي من فاس
الاثنين 04 مارس 2019 - 17:35

أمر وكيل الملك باستئنافية فاس، صباح اليوم الإثنين، بإيداع خمسيني السجن الاحتياطي بالسجن المحلي بوركايز، وذلك على خلفية اتهامه بـ"التغرير بقاصر" بناء على شكاية تقدم بها والد طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، وتتابع دراستها بالمستوى الرابع ابتدائي بمدرسة تافراوت بجماعة تمزكانة بإقليم تاونات.

ووفق ما أوردته مصادر هسبريس فإن المتهم، المتزوج والأب لخمسة أبناء، ينحدر من دوار العزايب الكائن في الطريق إلى المؤسسة التعليمية للطفلة، بينما تقيم أسرة الأخيرة بدوار العطارين المجاور.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن وقائع هذه القضية تعود إلى يوم السبت المنصرم، حين تقدم والد القاصر بشكاية لدى مصالح المركز الترابي للدرك الملكي بغفساي، اتهم من خلالها الشخص المذكور بالتغرير بابنته من أمام مدرستها الابتدائية، بعد أن منحها درهمين وطلب منها مرافقته إلى مكان خال، موضحة أن التلميذة عادت، وهي في حالة هلع، إلى منزل أسرتها قبل أن تحكي ما جرى لها مع المتهم.

وكانت عناصر مركز الدرك الملكي لغفساي أوقفت المشتبه به وأخضعته لأجل البحث لتدابير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة، قبل إحالته على أنظارها في حالة اعتقال.

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