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الرئيسية | حوادث | مروج لفافات الهيروين يقع في قبضة أمن تطوان

مروج لفافات الهيروين يقع في قبضة أمن تطوان

مروج لفافات الهيروين يقع في قبضة أمن تطوان
هسبريس من تطوان
الثلاثاء 05 مارس 2019 - 02:40

تمكنت عناصر الدائرة التاسعة بمنطقة أمن تطوان، الإثنين، وفي عملية نوعية، من حجز كمية كبيرة من المخدرات القوية، في إطار الحملات الأمنية التي تباشرها مصلحة الدائرة التاسعة بشكل يومي من أجل وضع حد لكل أشكال الجريمة، خصوصا ترويج المخدرات.

وكانت عناصر الشرطة توصلت بمعلومات تفيد بقيام شخص في العشرينات من عمره، من ذوي السوابق القضائية في قضايا متعددة، بترويج كمية مهمة من مخدر الهيروين، فوضعت خطة محكمة تم إثرها استدراجه وتوقيفه بعد مطاردة شديدة بمنطقة الحزام الأخضر وعرة المسالك، متحوزا ثلاث مائة (300) لفافة معدة للبيع من مخدر الهيروين.

وأحيل الموقوف رفقة المخدرات المحجوزة وهاتف نقال على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، من أجل تعميق البحث معه ووضعه رهن تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

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