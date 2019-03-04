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الرئيسية | حوادث | محاولة انتحار ترسل ثلاثينية إلى الإنعاش بسطات

محاولة انتحار ترسل ثلاثينية إلى الإنعاش بسطات

محاولة انتحار ترسل ثلاثينية إلى الإنعاش بسطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الاثنين 04 مارس 2019 - 21:02

قرّر الطبيب المداوم في الساعات الأولى من اليوم الإثنين إدخال سيدة ثلاثينية قسم العناية المركزة بمستشفى الحسن الثاني بسطات، نظرا لخطورة وضعها الصحي، نتيجة تناولها مادّة سامّة في محاولة منها لوضع حدّ لحياتها.

ووفق مصادر هسبريس فإن الثلاثينية الحامل، والمنحدرة من إقليم برشيد، نقلت في حالة صحية حرجة من برشيد بواسطة سيارة إسعاف بعد تناولها قرصا ساما يستعمل في إبادة القوارض، نحو مستعجلات سطات، حيث خضعت للفحوصات اللازمة، ما استدعى إحالتها على قسم الإنعاش.

ولازالت الثلاثينية تحت العناية المركزة، في انتظار تحسّن وضعها الصحي لاستكمال البحث القضائي الذي فتحته عناصر الضابطة القضائية قصد كشف ظروف وأسباب محاولتها الانتحار.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Maghribi الاثنين 04 مارس 2019 - 21:41
salam c'est trop Wallah, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من أصبح منكم آمناً في سربه ، معافى في جسده ، عنده قوت يومه ، فكأنما حيزت له الدنيا بأسرها ) , les crimes , les suicides , what's heppening here , we have all to Back to Allah
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