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الرئيسية | حوادث | أسلحة ومخدرات تجرّ 3 أشخاص إلى قضاء فاس

أسلحة ومخدرات تجرّ 3 أشخاص إلى قضاء فاس

أسلحة ومخدرات تجرّ 3 أشخاص إلى قضاء فاس
هسبريس من الرباط
الاثنين 04 مارس 2019 - 20:15

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم، من توقيف ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقال بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني إن عمليات التتبع والمراقبة الدقيقة مكنت من توقيف المشتبه فيهم الثلاثة، وحجز سيارتين محملتين بما مجموعه طن و675 كيلوغراما من مخدر الشيرا، وبندقية صيد محشوة بعشرين خرطوشة، وساطور من الحجم الكبير وسكين، علاوة على سبع لفافات من مخدر الكوكايين ومبلغ مالي يشتبه في كونه من العائدات الإجرامية المترتبة عن تجارة المخدرات.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن امتدادات هذه الشبكة وارتباطاتها سواء داخل المغرب وخارجه، فضلا عن توقيف كل المتورطين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وتندرج هذه القضية، يضيف البلاغ، في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك لمكافحة ظاهرة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

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