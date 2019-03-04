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الرئيسية | حوادث | شبهة النصب والاحتيال تورط بلجيكيَين في مراكش

شبهة النصب والاحتيال تورط بلجيكيَين في مراكش

شبهة النصب والاحتيال تورط بلجيكيَين في مراكش
هسبريس من الرباط
الاثنين 04 مارس 2019 - 23:07

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها، نهاية الأسبوع الجاري، مواطنين بلجيكيين، من بينهما امرأة من أصول مغربية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة والإقامة غير الشرعية بالمغرب.

مصادر الجريدة أشارت إلى أن مصالح الأمن بمراكش كانت قد توصلت بشكاية اثنين من الضحايا، وهما مسيرة وكالة عقارية من جنسية تونسية وسائق مغربي، أكدا فيها أنهما تعرضا للنصب من قبل المشتبه فيهما اللذين انتحلا صفة موظفين بالقصر الملكي البلجيكي، مكلفين بالإعداد لإقامة أمير من الدولة نفسها بالمغرب، وذلك من أجل التملص لاحقا من أداء واجبات إقامتهما وتنقلهما بالمغرب.

وأضافت المصادر ذاتها أن عمليات التفتيش التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية بحوزة المشتبه فيهما مكنت من حجز معدات معلوماتية تتضمن مراسلات مزورة، تهدف إلى تغطية نشاطهما الإجرامي؛ فضلا عن بطاقة مهنية بلجيكية تخص عمل المشتبه فيها سابقا في إحدى الإقامات الملكية البلجيكية؛ في وقت تؤكد معطيات البحث أن المشتبه فيهما يشكلان موضوع مساطر قضائية من أجل ارتكاب عمليات نصب واحتيال مماثلة بكل من مدن الداخلة وطنجة.

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