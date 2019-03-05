السرقة بالخطف تتسبب في توقيف لصيّن بمراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

أوقفت عناصر الدائرة الأمنية 14 التابعة لولاية أمن مراكش لصين متلبسين بمحاولة السرقة بالخطف بواسطة دراجة نارية على مستوى حي السعادة بمقاطعة جليز.

وأسفرت عملية تفتيش المشتبه فيهما، بعد إحباط محاولة السرقة، عن حيازة أحدهما قطعتين من مخدر الشيرا؛ أما شريكه فيشكل موضوع مذكرة بحث من أجل الاتجار بالمخدرات.

ولما تم عرض المعنيين بالأمر على ضحايا وضعوا شكايات سجلت ضد جناة مجهولين، حول تعرضهم للسرقة بالعنف وتحت التهديد بالسلاح الأبيض، أكدوا أن الظنينين هما من سبق وعرضاهم للسرقة.

يذكر أن الموقوفين أحيلا على المصلحة الولائية للشرطة القضائية من أجل تعميق البحث، والوصول إلى شركاء آخرين يحتمل تورّطهم في شأن السرقات سالفة الذكر.