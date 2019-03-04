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الرئيسية | حوادث | إحباط محاولة انتحار ثلاثيني بمشفى دار الضمانة

إحباط محاولة انتحار ثلاثيني بمشفى دار الضمانة

إحباط محاولة انتحار ثلاثيني بمشفى دار الضمانة
هسبريس من وزان
الاثنين 04 مارس 2019 - 23:30

نجح أطر مصلحة المستعجلات بالمركز الاستشفائي الإقليمي أبي القاسم الزهراوي بمدينة وزان في إحباط محاولة انتحار شاب في مقتبل العمر، بعد تناول مبيدا للقوارض.

ووفق مصادر قريبة من الحادث، فإن شابا يقطن بحي الفشريين بـ"دار الضمانة" عمد إلى تناول "سم الفئران" بالشارع العام في اتجاه طريق الرباط؛ وهو ما استدعى نقله إلى مصلحة المستعجلات بالمرفق الاستشفائي سالف الذكر.

وأضافت المصادر ذاتها أن الشاب، الذي يبلغ من العمر حوالي 30 سنة، كان يهدف إلى إنهاء حياته لأسباب ما زالت الأبحاث والتحقيقات سارية لتحديدها.

وتدخلت أطر مشفى وزان لإنقاذ حياة الشاب، حيث أخضعته للفحوصات الطبية ولعملية غسيل للمعدة، وجرى الاحتفاظ به تحت العناية الطبية؛ فيما حلت عناصر الأمن، التابعة للمنطقة الإقليمية للشرطة، قصد الاستماع إلى الشاب المعني، وفتح تحقيق في الموضوع لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء محاولته الانتحار.

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