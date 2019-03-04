24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:25
|07:50
|13:44
|16:56
|19:30
|20:44
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- روسيا خارج معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة
- محكمة الاستئناف ترفض دفوعات عصابة الذبيحة السرية ولحوم الكلاب
- بوتفليقة والعهد الخامسة
- المملكة تواجه ارتفاع استهلاك الطاقة ثلاث مرات في أفق 2030
- وجدة والجزائر والوصف القدحي "المروكي"
- بنكيران: أنا مَلكي أكثر من الملك .. وغادرت الحكومة مرفوع الرأس - (190)
- الأساتذة المتعاقدون يواصلون التصعيد .. "شهر أبيض" وإضراب مفتوح - (128)
- الفرنسيون يؤيدون "التوقيت الصيفي" .. والمغرب يحسم نهاية مارس - (105)
- سفير الجزائر بفرنسا: صحّة بوتفليقة تسمح بممارسة مهام الرئاسة - (81)
- "المجلس الأوروبي" يصادق على اتفاق الصيد ويشيد بتنمية الصحراء - (69)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
إحباط محاولة انتحار ثلاثيني بمشفى دار الضمانة
نجح أطر مصلحة المستعجلات بالمركز الاستشفائي الإقليمي أبي القاسم الزهراوي بمدينة وزان في إحباط محاولة انتحار شاب في مقتبل العمر، بعد تناول مبيدا للقوارض.
ووفق مصادر قريبة من الحادث، فإن شابا يقطن بحي الفشريين بـ"دار الضمانة" عمد إلى تناول "سم الفئران" بالشارع العام في اتجاه طريق الرباط؛ وهو ما استدعى نقله إلى مصلحة المستعجلات بالمرفق الاستشفائي سالف الذكر.
وأضافت المصادر ذاتها أن الشاب، الذي يبلغ من العمر حوالي 30 سنة، كان يهدف إلى إنهاء حياته لأسباب ما زالت الأبحاث والتحقيقات سارية لتحديدها.
وتدخلت أطر مشفى وزان لإنقاذ حياة الشاب، حيث أخضعته للفحوصات الطبية ولعملية غسيل للمعدة، وجرى الاحتفاظ به تحت العناية الطبية؛ فيما حلت عناصر الأمن، التابعة للمنطقة الإقليمية للشرطة، قصد الاستماع إلى الشاب المعني، وفتح تحقيق في الموضوع لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء محاولته الانتحار.