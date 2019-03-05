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الغموض يلف انتحار شاب شنقا ضواحي تنغير
الثلاثاء 05 مارس 2019 - 12:05
وضع شاب حدًّا لحياته شنقا بدوار اكلا ملال، الواقع بالنفوذ الترابي للجماعة الترابية تغزوت نايت عطى، التابعة لإقليم تنغير، لأسباب لا تزال مجهولة فتحت بشأنها مصالح الدرك الملكي تحقيقا.
وعثر على الشاب، وهو في سن الـ23 عاما، جثة هامدة معلقة إلى حبل، من لدن أسرته التي عملت على إخطار السلطات المحلية والدرك الملكي، التي فتحت تحقيقا لمعرفة جميع حيثيات وملابسات انتحار الضحية.
وقامت عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية بمعاينة جثة الهالك ونقلها عبر سيارة نقل الأموات نحو مستشفى ورزازات، قصد إخضاعها للتشريح الطبي لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.