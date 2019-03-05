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كُتّاب وآراء
حوادث السير بالمدن .. 11 قتيلا و1946 جريحا
لقي 11 شخصا مصرعهم وأصيب 1946 آخرون بجروح، إصابات 73 منهم بليغة، في 1478 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 25 فبراير الماضي إلى 03 مارس الجاري.
وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.
وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 37 ألف و126 مخالفة، وأنجزت 11 آلاف و694 محضر أحيلت على النيابة العامة، واستخلصت 25 ألف و432 غرامة صلحية.
وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 5 ملايين و715 ألف و800 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4050 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7482 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 162 مركبة.