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الرئيسية | حوادث | الدفوعات الشكلية وراء إرجاء ملف "مقهى لاكريم"

الدفوعات الشكلية وراء إرجاء ملف "مقهى لاكريم"

الدفوعات الشكلية وراء إرجاء ملف "مقهى لاكريم"
إبراهيم مغراوي من مراكش
الثلاثاء 05 مارس 2019 - 19:29

أخرت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الثلاثاء، قضية جريمة مقهى "لاكريم" إلى 26 مارس الجاري، لعقد جلسة أخرى لإتمام المرافعات الشكلية في ملف المتابعين على خلفية إطلاق النار على رواد المقهى بمراكش في ليلة من ليالي شهر نونبر 2017.

ويتابع في هذه القضية 17 متهما، من بينهم صاحب المقهى والمشتبه فيهما الرئيسيان في ارتكاب هذه الجريمة التي استهدفت ثلاثة ضحايا بمقهى بالحي الشتوي بالمدينة الحمراء، بتهم موجهة إليهم من قبل قاضي التحقيق، من بينها القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والمشاركة في محاولة القتل العمد، وتكوين عصابة إجرامية، وإضرام النار في ناقلة، وإلحاق خسائر بالشارع العام، والاتجار بمخدر الشيرا وإنتاجه.

وتعود وقائع هذه الجريمة إلى يوم 2 نونبر 2017، حينما قام شخصان ملثمان يمتطيان دراجة نارية من الحجم الكبير بإطلاق النار في اتجاه المقهى المذكور، ما أسفر عن مقتل شاب وإصابة فتاة وشخص آخر.

وتم إيقاف المعنيين بالأمر للاشتباه في ضلوعهما في التنفيذ المادي لجريمة القتل العمد ومحاولة القتل إثر الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مباشرة بعد تنفيذ الجريمة، التي يشتبه في أن تكون لها علاقة بتصفية الحسابات بين شبكات لترويج المخدرات على الصعيد الدولي.

يذكر أن للمشتبه فيهما سوابق قضائية عديدة، ترتبط بشكل مباشر بقضايا الاتجار الدولي بالمخدرات، والاختطاف واحتجاز الرهائن والمطالبة بفدية مالية والسرقة بواسطة السلاح ومحاولة القتل العمد.

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