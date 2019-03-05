تعنيف حارس يجر تلميذا إلى التأديب في برشيد‎

هسبريس من الرباط

كشفت التحقيقات الأمنية المفعلة صحة شريط يظهر تعنيف تلميذ بثانوية أولاد حريز ببرشيد لحارس أمن خاص، وذلك بتاريخ 28/02/2019 بعد الزوال.

وحسب معلومات تم التوصل بها فإن التلميذ كان داخل فضاء المؤسسة، وأثار انتباه مديرها الذي طلب من الحارس استقدامه، لكن الأخير استفزه بطريقة الإمساك به، ليتطور الأمر إلى تعنيف.

وتمت معالجة الحادث داخل المؤسسة بعرض التلميذ على المجلس التأديبي؛ في حين لم تسجل أي شكاية في الموضوع لدى المصالح الأمنية بهذه المدينة.