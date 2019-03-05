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كُتّاب وآراء
"مولات المليار" تتعرض لمحاولة نصب في مبلغ مالي
أفادت مصادر هسبريس بأن عناصر الدرك الملكي بسرية سطات أوقفت ثلاثة أشخاص للاشتباه فيهم باقتراف محاولة النصب والاحتيال في حق نجية نضير، المحسنة "صاحبة المليار"، بمنطقة أولاد فارس دائرة ابن أحمد نواحي سطات.
وفي تفاصيل الحادث، أوضحت مصادر هسبريس أن ثلاثة أشخاص، ينحدرون من مدينتي الرباط وتطوان، قصدوا المحسنة سالفة الذكر من أجل طلب المساعدة المتمثلة في الحصول على مبلغ مالي حدّدوه في 50 مليون سنتيم، قصد إجراء عملية جراحية على مستوى القلب لأحد الأطفال المعوزين.
وأضافت المصادر ذاتها أن اعتقال المشتبه فيهم الثلاثة جاء بعدما فطنت نجية نضير لعلمية النصب وشكّت في جدّية طلبهم، حيث جرى التنسيق مع عناصر الدرك الملكي بسرية سطات، وجرى وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، والاستماع إليهم في محاضر رسمية، في انتظار عرضهم على أنظار ممثل الحق العام للنظر في المنسوب إلى كل واحد منهم واتخاذ المتعيّن قانونيا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
نصيحة لكل انسان ميسور وعنده مال كثير ان يبتعد عن اي شيء اسمه اعلام وانترنيت ومن اراد فعل الخير فل يفعله عن طريق وسيط او بطريقة غير مباشرة للابتعاد عن الاضواء ومنضار اللصوص والمجرمين والمتربصين
من طرف الوزارة والمؤسسات
التابعة لها يجب علينا أن نتعلم
النصب والاحتيال على الرؤساء
والملوك والوزراءوخدام الدولة
العميقة المحسنة تتصدق والدولة
تنصب لها مصاييد من كل النوافذ.