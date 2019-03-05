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الرئيسية | حوادث | "مولات المليار" تتعرض لمحاولة نصب في مبلغ مالي

"مولات المليار" تتعرض لمحاولة نصب في مبلغ مالي

"مولات المليار" تتعرض لمحاولة نصب في مبلغ مالي
إبراهيم الحافظون من سطات
الثلاثاء 05 مارس 2019 - 21:10

أفادت مصادر هسبريس بأن عناصر الدرك الملكي بسرية سطات أوقفت ثلاثة أشخاص للاشتباه فيهم باقتراف محاولة النصب والاحتيال في حق نجية نضير، المحسنة "صاحبة المليار"، بمنطقة أولاد فارس دائرة ابن أحمد نواحي سطات.

وفي تفاصيل الحادث، أوضحت مصادر هسبريس أن ثلاثة أشخاص، ينحدرون من مدينتي الرباط وتطوان، قصدوا المحسنة سالفة الذكر من أجل طلب المساعدة المتمثلة في الحصول على مبلغ مالي حدّدوه في 50 مليون سنتيم، قصد إجراء عملية جراحية على مستوى القلب لأحد الأطفال المعوزين.

وأضافت المصادر ذاتها أن اعتقال المشتبه فيهم الثلاثة جاء بعدما فطنت نجية نضير لعلمية النصب وشكّت في جدّية طلبهم، حيث جرى التنسيق مع عناصر الدرك الملكي بسرية سطات، وجرى وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، والاستماع إليهم في محاضر رسمية، في انتظار عرضهم على أنظار ممثل الحق العام للنظر في المنسوب إلى كل واحد منهم واتخاذ المتعيّن قانونيا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - مهاجرة الثلاثاء 05 مارس 2019 - 21:17
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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2 - ر-ا زاوية الشيخ الثلاثاء 05 مارس 2019 - 21:18
أودي هاد القوم عندنا الله يحفظ منهوم وخلاص...
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3 - يوم الحساب الثلاثاء 05 مارس 2019 - 21:20
كثرة الاشهار كان على هذه المرأة أن تستر ما قامت به حتى يبارك الله فيه وتكسب الأجر والله أعلم بما في القلوب.
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4 - علي علي الثلاثاء 05 مارس 2019 - 21:20
على هذه السيدة المحسنة ان تغادر المغرب لانها سوف تتحول الى مادة دسمة للسراق والنصابين
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5 - ADAM الثلاثاء 05 مارس 2019 - 21:21
ماشاء الله عليك ألالة نجية عايقة ؤ فايقة ؤ حاضية اصوالحك ؤ اعلا بال هاكا أكونوا لعيالات و أرجوا منك عدم التقة في أي جمعية او من يسمون انفسهم فاعلين جمعويين و في حالة تلقيتي أي طلب للمساعدة أتصلي بالدرك و الجماعة و العمالة لتأكد من صحة المعلومات المقدمة أليك أما عن الخنازير النصابين التلاتة فمصيرهم السجن و لا تتنازلي عن حقك مهما توسلوا أليك
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6 - غيور على وطنه الثلاثاء 05 مارس 2019 - 21:27
شعب كموني بعض الأشخاص يتنفسون النصب والاحتيال الله يستر وأتمنى يا أختي الاحتياط اللازم لأنك في بلاد التماسيح وخا يبكي لازم الحدر تم الحدر
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7 - assifnwourgh الثلاثاء 05 مارس 2019 - 21:27
أتمنى من القضاء أن يجعل لهم من تلك الخمسون مليون خمسين سنة و يتم تقسيمها عليهم بالتساوي..
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8 - طالب الثلاثاء 05 مارس 2019 - 21:30
كنت متاكد ان هاته السيدة سيتم النصب عليها او حتى المحاوالة...لهدا وجب ستر الاموال لان النصب كتر اصحابه واصبحو يتربصون بكل سنتيم ابيض
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9 - مول المليار ونص الثلاثاء 05 مارس 2019 - 21:32
اكبر خطا ارتكبته هذه السيدة هو الخروج للعلن وترك من هب ودب ينقل أخبارها ويصور تقارير معها لان هذا التشهير بإنسان عنده المال سيقابل بمتربصين وما أكثرهم ينتظرون اي ضحية للانقضاض عليه
نصيحة لكل انسان ميسور وعنده مال كثير ان يبتعد عن اي شيء اسمه اعلام وانترنيت ومن اراد فعل الخير فل يفعله عن طريق وسيط او بطريقة غير مباشرة للابتعاد عن الاضواء ومنضار اللصوص والمجرمين والمتربصين
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10 - مومو المروكي الثلاثاء 05 مارس 2019 - 21:34
هههههه ما يكونو غير من عشيرة شيخ تجار الدين بنهرفان اللي هرف على ٩ مليون سنتيم في الشهر بدون موجب حق....أو من فصيلة اكشوان اكنوان.....
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11 - المقاطع بوربعين الثلاثاء 05 مارس 2019 - 21:35
بالطبع ستتعرض للنصب والاحتيال
من طرف الوزارة والمؤسسات
التابعة لها يجب علينا أن نتعلم
النصب والاحتيال على الرؤساء
والملوك والوزراءوخدام الدولة
العميقة المحسنة تتصدق والدولة
تنصب لها مصاييد من كل النوافذ.
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