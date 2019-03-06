24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:22
|07:47
|13:44
|16:57
|19:31
|20:46
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- اختفاء طفلة يستنفر أمن البيضاء .. وكاميرا ترصد سيدة رفقة الضحية
- من الدفاع عن الأمازيغية إلى الدفاع عن الفوضى اللغوية
- أولمبيك خريبكة يهزم الرجاء ويبتعد عن المراكز الأخيرة
- لماذا يصمتون عن عذابات الفقر وأهواله...؟
- الطفل يونس .. بِيكَالتِي
هل فشلت "وساطة الداخلية" في تهدئة التوتر بين النقابات والحكومة؟ (5.00)
- تقرير: المغاربة يتأخرون عن الفرنسيين بـ53 سنة في "التنمية البشرية" - (88)
- بنكيران ينتعش بالجنائز ويرتدي جلباب "الواعظ الديني" في المقابر - (72)
- القطبية بين "الأحرار" و"بيجيدي" تُشعل انتخابات مبكرة في المغرب - (62)
- أساتذة متعاقدون يعتصمون وسط إنزال أمني كثيف بالدار البيضاء - (59)
- تقرير أمريكي يرصدُ تراجع المغرب في قائمة "أقوى جيوش العالم" - (56)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
اختفاء طفلة يستنفر أمن البيضاء .. وكاميرا ترصد سيدة رفقة الضحية
شرعت مصالح الأمن بالمنطقة الأمنية بأنفا، التابعة لولاية أمن الدار البيضاء، في فتح تحقيق معمق في قضية اختفاء طفلة من وسط "الدرب" الذي تقطن به داخل المدينة القديمة.
وحسب نشطاء جمعويين بـ"درب مراكش" بالمدينة القديمة فإن أسرة الطفلة المسماة زينب، والبالغة من العمر خمس سنوات، ترجح فرضية اختطافها من طرف امرأة، بعدما كانت تلعب في "الدرب" رفقة صديقاتها، خاصة أن كاميرا أحد المحلات التقطت صورتها ورفقتها الطفلة ودراجتها الهوائية.
وأكد هؤلاء، في تصريحات لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الطفلة التي كانت تلعب في الحي اختفت رفقة السيدة الغريبة التي لا تربطها علاقة بالساكنة، ولم تسبق لهم مشاهدتها، ما يرجح تعرضها للاختطاف.
وشرعت المصالح الأمنية التابعة لمنطقة أنفا في فتح تحقيق معمق في هذه القضية من أجل الوصول إلى حقيقة الأمر، وما إن كان الحادث يتعلق باختطاف.
وأمام هذا الوضع، ومع تزايد مخاوف أسرة الطفلة المختفية، ومن أجل لفت الانتباه إلى هذا الأمر، خاضت عائلة الفتاة، مرفوقة بعدد من نساء الحي الذي تقطن به، مساء أمس الثلاثاء، بساحة ماريشال، وقفة احتجاجية من أجل دفع المصالح الأمنية إلى التدخل والعثور على الفتاة قبل أن يطالها مكروه.
وحاولت الأسرة من خلال الشعارات التي تم ترديدها مطالبة السلطات الأمنية بالتسريع في تحرياتها والأبحاث التي تجريها للعثور على الضحية، مؤكدة أن الأمر يتعلق باختطاف.
وتأتي هذه الواقعة بعد أيام قليلة من العثور على فتاة تبلغ من العمر 14 سنة، كانت موضوع بلاغ يتعلق بالبحث لفائدة عائلتها بعدما اختفت في ظروف غامضة في الرابع عشر من فبراير الماضي، إذ عثر عليها لدى سيدة بحي الفلاح بمدينة الدار البيضاء، لتتم إعادتها إلى منزل عائلتها الكائن بمنطقة الحي المحمدي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
و الله حتا بزاف هادشي
لكي يتم تحديد هويتها ومكان تواجدها
الأمن المغربي وأجهزته بارع جدا في هاته الأمور
نطلب الله أن يعينهم على إسترجاع الطفلة في صحة جيدة لأهلها
فالاجرام والتشرميل كثر.
الاختطافات للاطفال كثر.
الاتجار بالاعضاء الشعودة البيدوفيليا والمجرمين يتسببون في مقتل الناس برمي سيارتهم في الطرقات السيارة
القوادس الفولاذية لصرف المياه بالشوارع يختفون بالسرقات السكك الحديدية كيطمعوا فيهم المجرمين كيسرقوهم.
كراسي الملاعب والحافلات كيتقلعوا ويتكسروا واعمدة الانارة كيتخربوا.
كان الله في عوننا وعون هاته العاءىلة نتمنى من الامن ان لايذخر جهذا لالقاء القبض على هاته المجرمة وتقديمها للعدالة وارجاع البنت سالمة باذن الله لذويها. لاحول ولاقوة الا بالله.