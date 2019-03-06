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الرئيسية | حوادث | اختفاء طفلة يستنفر أمن البيضاء .. وكاميرا ترصد سيدة رفقة الضحية

اختفاء طفلة يستنفر أمن البيضاء .. وكاميرا ترصد سيدة رفقة الضحية

اختفاء طفلة يستنفر أمن البيضاء .. وكاميرا ترصد سيدة رفقة الضحية
هسبريس - عبد الإله شبل
الأربعاء 06 مارس 2019 - 17:00

شرعت مصالح الأمن بالمنطقة الأمنية بأنفا، التابعة لولاية أمن الدار البيضاء، في فتح تحقيق معمق في قضية اختفاء طفلة من وسط "الدرب" الذي تقطن به داخل المدينة القديمة.

وحسب نشطاء جمعويين بـ"درب مراكش" بالمدينة القديمة فإن أسرة الطفلة المسماة زينب، والبالغة من العمر خمس سنوات، ترجح فرضية اختطافها من طرف امرأة، بعدما كانت تلعب في "الدرب" رفقة صديقاتها، خاصة أن كاميرا أحد المحلات التقطت صورتها ورفقتها الطفلة ودراجتها الهوائية.

وأكد هؤلاء، في تصريحات لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الطفلة التي كانت تلعب في الحي اختفت رفقة السيدة الغريبة التي لا تربطها علاقة بالساكنة، ولم تسبق لهم مشاهدتها، ما يرجح تعرضها للاختطاف.

وشرعت المصالح الأمنية التابعة لمنطقة أنفا في فتح تحقيق معمق في هذه القضية من أجل الوصول إلى حقيقة الأمر، وما إن كان الحادث يتعلق باختطاف.

وأمام هذا الوضع، ومع تزايد مخاوف أسرة الطفلة المختفية، ومن أجل لفت الانتباه إلى هذا الأمر، خاضت عائلة الفتاة، مرفوقة بعدد من نساء الحي الذي تقطن به، مساء أمس الثلاثاء، بساحة ماريشال، وقفة احتجاجية من أجل دفع المصالح الأمنية إلى التدخل والعثور على الفتاة قبل أن يطالها مكروه.

وحاولت الأسرة من خلال الشعارات التي تم ترديدها مطالبة السلطات الأمنية بالتسريع في تحرياتها والأبحاث التي تجريها للعثور على الضحية، مؤكدة أن الأمر يتعلق باختطاف.

وتأتي هذه الواقعة بعد أيام قليلة من العثور على فتاة تبلغ من العمر 14 سنة، كانت موضوع بلاغ يتعلق بالبحث لفائدة عائلتها بعدما اختفت في ظروف غامضة في الرابع عشر من فبراير الماضي، إذ عثر عليها لدى سيدة بحي الفلاح بمدينة الدار البيضاء، لتتم إعادتها إلى منزل عائلتها الكائن بمنطقة الحي المحمدي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - ابو علي الأربعاء 06 مارس 2019 - 17:11
كاميرا في محل تجاري تعطي صورة واضحة ..سؤال الكاميرات التي نصبتها الدولة او الحكومة في المدارات او الشوارع ما هي فوائدها وماذا نستفيد منها هل هي صالحة للخدمة او مجرد بروتوكول
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93
2 - Magribiya الأربعاء 06 مارس 2019 - 17:16
ما شاء الله. على كل الإيداعات نشر هذا المقطع الى ان يتم التعرف على المشتبه فيها. هناك من سيتعرف عليها من خلال هذا الفيديو ويبلغ الشرطة. هذا ما تفعله الدول الاخرى و العتور على الشخص يكون سريعا. الشعب لابد ان يساعد في مثل هذه الظروف. و الله المعين.
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71
3 - hossin الأربعاء 06 مارس 2019 - 17:17
الله يرزق أبويها الصبر ليس سهل ، هؤلاء الوحوش لما لايعدموهم لابد من العثور على تلك المجرمة قبل أن تؤذي الطفلة.
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45
4 - متامل الأربعاء 06 مارس 2019 - 17:19
في الحقيقة وبالفعل فالصورة وحدها غنية عن كل تعليق صورة لامرءة بين الاربعين الئ حدود الخمسين بشرتها ناصعة البياض في وجهها وفي رجليها ما يعني انها بيضاء في كل جسمها ما يعني انها تسكن في الضواحي وفي مكان بارد ومن يدري ان كانت مخصوصة من الاطفال ما جعلها تقدم علئ هدا الجرم فبتكبيرصورتها ووضعها في القناة الاجتماعية كفيل بتبيان الحقيقة والله العالم والغالب والمحق .
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23
5 - hamza الأربعاء 06 مارس 2019 - 17:22
هل أصبح الاختطاف هو شار العصابات الإجرامية الآن؟ بعد التشرميل الذي عانى منه المغاربة، جاء الآن دور الاختطاف...
و الله حتا بزاف هادشي
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21
6 - Hichame الأربعاء 06 مارس 2019 - 17:22
لن يتجاوز عمر الخاطفة على فعلتها هاته أكتر من 24 ساعة
لكي يتم تحديد هويتها ومكان تواجدها
الأمن المغربي وأجهزته بارع جدا في هاته الأمور
نطلب الله أن يعينهم على إسترجاع الطفلة في صحة جيدة لأهلها
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22
7 - Maroc الأربعاء 06 مارس 2019 - 17:23
ما شاء الله الحجاب و الجلباب و التقوى و الجرائم ...
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11
8 - نرجس الأربعاء 06 مارس 2019 - 17:36
هذا نصف لغز ولم يعد لغزا كاملا، ااكاميرا الخفية كفيلة بان تساعد رجال الامن على حل النصف الاخر للغز وتقديم المختطفة الهادئة الى ردهات المحكمة .
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3
9 - لحسن الأربعاء 06 مارس 2019 - 17:37
كل وقعت جريمة كيف كان نوعها نبحث على كاميرات المراقبة الممتلكات الأشخاص أين كاميرات المراقبة الأمنية لمادا لم يتم وضعها في أحياء الهامشية وأماكن سوداء ؟؟
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10
10 - toto الأربعاء 06 مارس 2019 - 17:42
kidnapping surtout un enfant vaut 30 ans aux etats unis, ,,il faut que la justice marocaine frappe dur envers les criminels si non rien ne va changer.
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3
11 - Hamido الأربعاء 06 مارس 2019 - 17:44
مند سنوات خلت اختفت بنت قاصر في شمال إيطاليا. ومباشرة تم تطويق مداخل المدينة وبدأ تفتيش السيارات المتوجهة خارج المنطقة وحلقت المروحيات ليل نهار واستعملت الكلاب المدربة كما استدعيت عناصر الجيش والإطفاء إضافة إلى المتطوعين وكلفت العملية في بدايتها أكثر من 5 ملايين يورو. وبالفعل تم العثور عليها ميتة لتبدأ عملية البحث عن القاتل اللذي تم إيداعه السجن.تلك هي المواطنة الحقيقية لأن الأطفال يعتبرون من المقدسات.
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6
12 - بوليسي الأربعاء 06 مارس 2019 - 17:51
للذي يقول أن المصالح الأمنية بارعة أقول لك ليس المصالح المغربية قوية بل الشعب مكلخ يقوم بجرائم لا يدرسها ولا يعرف عواقبها
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0
13 - مار من هنا الأربعاء 06 مارس 2019 - 17:52
يجب اضافة عشرات الالاف للشرطة والدرك لان العدد الان غير كافي لوقف المجرمين عند حدهم :
فالاجرام والتشرميل كثر.
الاختطافات للاطفال كثر.
الاتجار بالاعضاء الشعودة البيدوفيليا والمجرمين يتسببون في مقتل الناس برمي سيارتهم في الطرقات السيارة
القوادس الفولاذية لصرف المياه بالشوارع يختفون بالسرقات السكك الحديدية كيطمعوا فيهم المجرمين كيسرقوهم.
كراسي الملاعب والحافلات كيتقلعوا ويتكسروا واعمدة الانارة كيتخربوا.
كان الله في عوننا وعون هاته العاءىلة نتمنى من الامن ان لايذخر جهذا لالقاء القبض على هاته المجرمة وتقديمها للعدالة وارجاع البنت سالمة باذن الله لذويها. لاحول ولاقوة الا بالله.
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