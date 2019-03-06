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الرئيسية | حوادث | مصرع سائق سيارة في حادثة سير ضواحي تاونات

مصرع سائق سيارة في حادثة سير ضواحي تاونات

مصرع سائق سيارة في حادثة سير ضواحي تاونات
رشيد الكويرتي من فاس
الأربعاء 06 مارس 2019 - 18:32

تسبب انقلاب سيارة خفيفة، اليوم الأربعاء، بمركز فريشة بجماعة تمزكانة ضواحي تاونات، في مصرع سائقها على الفور؛ فيما لم يتعرض مرافق له لأي إصابات تذكر.

ووفق مصادر هسبريس فإن الهالك (ن.أ) في الأربعينات من عمره، وينحدر من دوار العزايب بجماعة تمزكانة، مبرزة أنه جرى توقيف مرافقه وإخضاعه لتدبير الحراسة النظرية على خلفية ضبطه من طرف عناصر الدرك الملكي لغفساي، التي أنجزت محضر المعاينة لهذه الحادثة، في حالة سكر طافح.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن التحريات الأولية حول هذه الحادثة تشير إلى أنها نجمت عن السياقة في حالة سكر، موردة أن جثة الهالك تم نقلها نحو مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس لإخضاعها للتشريح الطبي.

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