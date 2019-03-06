انتشال جثة أربعينية من قعر بئر ضواحي تنغير

هسبريس من تنغير

انتشلت عناصر الوقاية المدنية بتنغير جثة أربعينية من قعر بئر يوجد داخل منزل بدوار أيت إعلا امزاور، التابع للجماعة الترابية تودغى السفلى.

وانتقلت السلطة المحلية وعناصر من الدرك الملكي بتغزوت إلى مكان الحادث، حيث أشرفت على قيام عناصر الوقاية المدنية بإخراج جثة الهالكة من قعر بئر عمقه 35 مترا.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الضحية، التي تبلغ من العمر 44 سنة، وقعت في البئر الذي يوجد داخل منزل أسرتها لأسباب لازالت مجهولة، مستبعدة أن يكون سقوطها انتحارا.

وعملت عناصر الوقاية المدنية، بأمر من النيابة العامة المختصة، على نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات بمستشفى تنغير، في حين فتحت عناصر الدرك الملكي تحقيقا في ملابسات وظروف الوفاة.