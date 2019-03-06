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الرئيسية | حوادث | محاولة تهريب هواتف ثمينة تورّط نسوة بالناظور

محاولة تهريب هواتف ثمينة تورّط نسوة بالناظور

محاولة تهريب هواتف ثمينة تورّط نسوة بالناظور
هسبريس من الرباط
الأربعاء 06 مارس 2019 - 22:30

تمكنت عناصر جمارك النقطة الحدودية باب فرخانة، بإقليم الناظور، من توقيف 4 نساء بحوزتهن هواتف نقالة من النوع الرفيع مهربة من مدينة مليلية.

وأفادت مصادر الجريدة بأن النسوة خبأن الهواتف النقالة داخل ملابسهن، إلا أن التفتيش الذاتي مكّن من العثور عليها وحجزها.

وأضافت المصادر ذاتها أنه جرى تسليم الموقوفات إلى المصالح الأمنية، من أجل التحقيق حول مصدر الهواتف التي تبلغ قيمتها حوالي 60 مليون سنتيم، والتعرف على الواقفين وراء عملية التهريب.

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