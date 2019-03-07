24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2107:4613:4316:5819:3220:47
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. توسع جبهة مؤيدي الحراك الشعبي بالجزائر يشمل حلفاء بوتفليقة (5.00)

  2. جمعية تسائل "استغلال النفوذ" بإيموزار إداوتنان (5.00)

  3. كارلوس غصن .. من رئيس إمبراطوريةِ سيارات إلى الإقامة الجبرية (5.00)

  4. فقدان الثقة وتراجع الطلب يُدخل قطاع العقار المغربي في أزمة خانقة (5.00)

  5. ترافع وفد مغربي يطرد الجزائر من لقاء الاتحاد الإفريقي بجوهانسبوغ (4.67)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | أمن مكناس يلجأ إلى الرصاص لتوقيف ذوي سوابق‎

أمن مكناس يلجأ إلى الرصاص لتوقيف ذوي سوابق‎

أمن مكناس يلجأ إلى الرصاص لتوقيف ذوي سوابق‎
هسبريس من الرباط
الخميس 07 مارس 2019 - 19:18

وجد أمني برتبة مقدم شرطة، يعمل بالهيئة الحضرية بولاية أمن مكناس، صباح اليوم الخميس، نفسه مضطرا لاستعمال سلاحه الوظيفي، بشكل تحذيري، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية في الجرائم العنيفة، عرض أحدهما حياة عناصر الشرطة لخطر جدي ووشيك باستعمال السلاح الأبيض.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أن دورية للشرطة كانت تدخلت لتوقيف المشتبه فيهما اللذين كانا بصدد تبادل العنف في ما بينهما بالقرب من المحطة الطرقية بحي سيدي سعيد، غير أن أحدهما أبدى مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الشرطة، وهو ما اضطر موظف شرطة إلى إطلاق رصاصتين تحذيريتين من سلاحه الوظيفي، مكنت من توقيف المشتبه فيهما وحجز أسلحة بيضاء كانت بحوزتهما.

وأضاف البلاغ أنه تم وضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، مباشرة بعد إخضاع أحدهما للعلاج جراء تعرضه لإصابة طفيفة خلال تبادل العنف مع غريمه، وذلك رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.