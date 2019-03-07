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الرئيسية | حوادث | مجهولون يخطون كتابات معادية للصحراء في تزنيت

مجهولون يخطون كتابات معادية للصحراء في تزنيت

مجهولون يخطون كتابات معادية للصحراء في تزنيت
هسبريس من أكادير
الخميس 07 مارس 2019 - 22:15

خطّ مجهولون عبارات موالية لجمهورية "البوليساريو" الصحراوية المزعومة، اليوم على جدران ملحقة مؤسسة تعليمية إعدادية في نفوذ الجماعة الترابية أربعاء الساحل، تابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتزنيت.

وتمت كتابة عبارات "الصحراء الغربية"، و"POLISARIO"، بالإضافة إلى "الأراضي المحرّرة"، و"من أجل القضيةsahara "، فضلا عن عبارة "الشهيد الولي مصطفى السيد"؛ وهي كلها كتابات تدل على الولاء لمرتزقة جبهة "البوليساريو".

وفيما لازالت الجهات الواقفة وراء خطّ تلك العبارات المستفزّة على جدران مؤسسة تعليمية تابعة للمملكة المغربية مجهولة، فتحت السلطات المختصة تحقيقا في هذه النازلة. كما علمت هسبريس أنه جرى طلاء الجدران التي كانت تحمل تلك الكتابات.

يُشار إلى أن منطقة أربعاء الساحل، ضواحي تزنيت، تشهد منذ بداية الأسبوع احتقانا بين الساكنة والرعاة الرحل، تحول إلى مواجهات بين الطرفين، وتسبب في احتجاجات الساكنة، ما جعل مختلف تلاوين القوات العمومية ترابط بالمكان.

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