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الرصاص يخلص مقريصات من 35 كلبا ضالا
الخميس 07 مارس 2019 - 23:05
قامت السلطات المحلية بمركز مقريصات ضواحي مدينة وزان، اليوم الخميس، بحملة واسعة لقتل الكلاب الضالة الموجودة بالمركز سالف الذكر.
ووفق مصادر هسبريس، فإن الحملة همت بالأساس الكلاب المتوحشة والضالة المنتشرة بتراب الجماعة القروية، وأسفرت العملية عن قتل أزيد من 35 من الكلاب الضالة التي يشتبه في إصابتها بالسعار وتهدد حياة وصحة أطفال وساكنة الجماعة.