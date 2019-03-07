مواجهات بين القوات العمومية وطلبة بالرشيدية‎

هسبريس من الرشيدية

شهدت مدينة الرشيدية، مساء اليوم الخميس، مواجهات بين القوات العمومية وبين عدد من الطلبة الجامعيين الذين خرجوا للتضامن مع الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد.

وحسب مصادر طلابية، فإن المواجهات انطلقت مباشرة بعد تدخل السلطات المحلية والقوات العمومية لتفريق مسيرة الطلبة؛ ما تسبب في إصابة بعض الطلبة المشاركين في الشكل الاحتجاجي.

وأضافت مصادر هسبريس أن التلاميذ خرجوا في مسيرة سلمية منذ الصباح، وتم إخلاء الأحياء الجامعية ومقاطعة الدراسة، مشيرة إلى أن القوات العمومية تدخلت بالعنف في حق الطلبة وأصيب على إثرها العديد من الطلاب؛ وهو ما دفع الطلبة إلى إحراق العجلات المطاطية بالشوارع الرئيسية، ومواجهة القوات العمومية بالحجارة.

وفي هذا الإطار، قال أحد الطلبة المشاركين في الشكل الاحتجاجي، غير راغب في الكشف عن هويته للعموم، إن التدخل الأمني المباغت تسبب في مواجهة عنيفة مع الطلبة، وكانت الأمور ستسير إلى ما لا تحمد عقباه، لولا دخول الطلبة إلى الحي الجامعي.

وأوضح المتحدث، في تصريح لهسبريس، أن الطلاب خرجوا من أجل التعبير عن تضامنهم مع الأساتذة سلميا وحضاريا، لافتا إلى "أن السلطات المحلية أصبحت تنهج، في الأيام الأخيرة، مقاربة أمنية خطيرة لقمع أي متظاهر"، محذرا "من خطورة التدخلات الأمنية بهذه الجهة".

وقال المصدر ذاته إن جميع الطلاب الذين يتابعون دراستهم الجامعية بالرشيدية سيخرجون غدا إلى الشارع ردا على التدخل الأمني ، موضحا أن الوضع الأمني بالجهة أصبح مقلقا، منبها "وزارة الداخلية من دخولها في مواجهة مع الأساتذة والطلبة والساكنة في وقت واحد"، وفق تعبيره.