24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2107:4613:4316:5819:3220:47
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. توسع جبهة مؤيدي الحراك الشعبي بالجزائر يشمل حلفاء بوتفليقة (5.00)

  2. التوتر النفسي والدرجات السيئة .. علامات تنذر بإدمان الطفل لألعاب الفيديو! (5.00)

  3. المواجهات تتواصل بين الرعاة الرحل وساكنة سوس (5.00)

  4. جمعية تسائل "استغلال النفوذ" بإيموزار إداوتنان (5.00)

  5. كارلوس غصن .. من رئيس إمبراطوريةِ سيارات إلى الإقامة الجبرية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | مواجهات بين القوات العمومية وطلبة بالرشيدية‎

مواجهات بين القوات العمومية وطلبة بالرشيدية‎

مواجهات بين القوات العمومية وطلبة بالرشيدية‎
هسبريس من الرشيدية
الخميس 07 مارس 2019 - 23:49

شهدت مدينة الرشيدية، مساء اليوم الخميس، مواجهات بين القوات العمومية وبين عدد من الطلبة الجامعيين الذين خرجوا للتضامن مع الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد.

وحسب مصادر طلابية، فإن المواجهات انطلقت مباشرة بعد تدخل السلطات المحلية والقوات العمومية لتفريق مسيرة الطلبة؛ ما تسبب في إصابة بعض الطلبة المشاركين في الشكل الاحتجاجي.

وأضافت مصادر هسبريس أن التلاميذ خرجوا في مسيرة سلمية منذ الصباح، وتم إخلاء الأحياء الجامعية ومقاطعة الدراسة، مشيرة إلى أن القوات العمومية تدخلت بالعنف في حق الطلبة وأصيب على إثرها العديد من الطلاب؛ وهو ما دفع الطلبة إلى إحراق العجلات المطاطية بالشوارع الرئيسية، ومواجهة القوات العمومية بالحجارة.

وفي هذا الإطار، قال أحد الطلبة المشاركين في الشكل الاحتجاجي، غير راغب في الكشف عن هويته للعموم، إن التدخل الأمني المباغت تسبب في مواجهة عنيفة مع الطلبة، وكانت الأمور ستسير إلى ما لا تحمد عقباه، لولا دخول الطلبة إلى الحي الجامعي.

وأوضح المتحدث، في تصريح لهسبريس، أن الطلاب خرجوا من أجل التعبير عن تضامنهم مع الأساتذة سلميا وحضاريا، لافتا إلى "أن السلطات المحلية أصبحت تنهج، في الأيام الأخيرة، مقاربة أمنية خطيرة لقمع أي متظاهر"، محذرا "من خطورة التدخلات الأمنية بهذه الجهة".

وقال المصدر ذاته إن جميع الطلاب الذين يتابعون دراستهم الجامعية بالرشيدية سيخرجون غدا إلى الشارع ردا على التدخل الأمني ، موضحا أن الوضع الأمني بالجهة أصبح مقلقا، منبها "وزارة الداخلية من دخولها في مواجهة مع الأساتذة والطلبة والساكنة في وقت واحد"، وفق تعبيره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - زكرياء المغربي الخميس 07 مارس 2019 - 23:59
طلبة الجامعات يرشقون القوات العمومية بالحجارة ما تلك الحقارة والجهل والتخلف يجب الضرب بيد من حديد تجاه كل من سولت له نفسه رشق رجال الشرطة أو القوات المساعدة او الدرك الملكي بالحجارة
مشكل التعاقد مطروح بين الأساتذة والأكاديميات بالنسبة للتلاميذ لا دخل لهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.