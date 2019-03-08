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كُتّاب وآراء
الشرطة تحارب الإرشاد السياحي غير المرخص
أوقفت الفرقة السياحية التابعة لولاية أمن مراكش، خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير ومتم شهر فبراير الماضيين، 734 شخصا من أجل مزاولة الإرشاد السياحي غير المرخص.
كما تمكنت هذه الفرقة، وفق بلاغ لولاية أمن مراكش، من توقيف 3 أشخاص يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني من أجل جنايات وجنح مختلفة، و23 شخصا من أجل السرقة، وشخص واحد من أجل السرقة الموصوفة، وآخر من أجل محاولة السرقة، و7 أشخاص من أجل الاتهام بالسرقة.
وأضاف البلاغ ذاته أن هذه العمليات شملت توقيف 36 شخصا من أجل جرائم المخدرات، و60 شخصا من أجل جنحة السكر العلني البين، و6 أشخاص من أجل الضرب والجرح، و14 شخصا من أجل العنف والعنف المتبادل، و4 أشخاص من أجل حيازة أسلحة بيضاء في وضعيات مشبوهة.
كما تم، في السياق ذاته، توقيف 272 شخصا من أجل لعب القمار، و76 شخصا من أجل التسول؛ وتم التحقق من هوية 1502 شخص، فضلا عن تقديم المساعدة لـ217 شخصا يعيشون حالة التشرد بإيوائهم بدار البر والإحسان، و46 مختلا عقليا تمت إحالتهم على المؤسسة الصحية المختصة.
وشدد البلاغ على أن هذه العمليات "تأتي في إطار الإستراتيجية الأمنية التشاركية التي تبنتها الفرقة السياحية، والتي انخرطت في تفعيلها مختلف التشكيلات الأمنية الفاعلة على مستوى القطاع السياحي بالمدينة الحمراء، من أجل توفير الأمن والأمان لزوار المدينة، المغاربة والأجانب، كما هو الشأن بالنسبة للساكنة".