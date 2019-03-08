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كُتّاب وآراء
إصابات وإغماءات في فض اعتصام أساتذة بتطوان
تدخلت قوات الأمن بقوة لمنع "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" من خوض اعتصام مرفوق بمبيت ليلي، ليل أمس الخميس، أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمدينة تطوان، في إطار احتجاجهم ضدَّ برنامج التعاقد، حيث قام العشرات من الأمنيين بتفريق رجال ونساء التعليم بقوة، الشيء الذي خلف إصابة عشرة أساتذة وحالات إغماءات كثيرة.
عادل الداودي، عن المكتب الجهوي لـ"تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، قال لهسبريس إن "الشكل الاحتجاجي جاء استجابة لبرنامج نضالي مسطر لإسقاط خطة التعاقد والمطالبة بالترسيم والإدراج ضمن سلك موظفي وزارة التربية الوطنية".
واستحضر المتحدث نفسه ما أسماه "الإنزال الأمني الرهيب الذي طوق الشكل الاحتجاجي السلمي"، مشيرا إلى "تعرض الأساتذة لمختلف أساليب العنف والتنكيل، من ضرب ورفس وتدافع، خلف عشرات الإصابات وإغماءات في صفوف نساء التعليم، كما أصيب العديد بجروح متفاوتة الخطورة".
وأكد الداودي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، تسجيل 10 إصابات في صفوف الأساتذة، 4 منها في صفوف أساتذة مديرية الحسيمة، و3 وسط أساتذة مديرية وزان وشفشاون، واعتقال نائب المنسق الإقليمي للحسيمة قبل إخلاء سبيله.
واستنكر الأستاذ ذاته التدخل الأمني العنيف الذي طال أطر التربية والتعليم، مشيرا إلى مطاردات الأساتذة وسط الأزقة والدروب ومحطات المسافرين، مؤكدا في الوقت نفسه عزم التنسيقية "التصعيد وسلك جميع الوسائل النضالية المشروعة حتى إسقاط التعاقد".