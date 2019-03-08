تفكيك عصابة إجرامية روعت ساكنة مدينة العيون

أحمد الساسي من العيون

تمكنت السلطات الأمنية التابعة لولاية أمن جهة العيون الساقية الحمراء من تفكيك عصابة مكونة من ثلاثة عناصر إجرامية بثت الرعب في ساكنة مدينة العيون طوال الأسابيع الماضية، حيث عاشت أحياء المدينة على وقع العديد من جرائم السرقة والاعتداء على أملاك الغير طالت وكالات للتأمين وصيدليات ومحلات تجارية.

وأوقفت العناصر الأمنية التابعة للشرطة القضائية بمدينة العيون ثلاثة أشخاص، يبلغون من العمر 26 و28 و29 سنة، للاشتباه في ارتباطهم بالشبكة الإجرامية المتورطة في عملية سرقة بالكسر استهدفت وكالة تجارية للتأمينات.

وأوضح بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أن مصالح ولاية أمن العيون كانت قد عاينت عملية سرقة بالكسر استهدفت مبلغا ماليا من داخل وكالة تجارية للتأمينات، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات الميدانية، مدعومة بالخبرات التقنية، عن تشخيص هوية المشتبه فيهم الضالعين في ارتكاب هذه السرقة وتوقيفهم.

وفي إطار تفعيلها للتحقيقات الجارية للوقوف على ملابسات الجرائم المرتكبة من طرف العناصر الإجرامية ذاتها، قامت الجهات المختصة بتنظيم عرض لتمثيل وقائع الجريمة بمعية العناصر المشتبه فيها، حيث حضرت العديد من وسائل الإعلام المحلية والوطنية لساحات جرائم السرقة المرتكبة.

وأشارت المعلومات الأولية للبحث، بحسب البلاغ ذاته، إلى الاشتباه في تورط الأشخاص الثلاثة الموقوفين في اقتراف عمليات سرقة باستخدام الأسلوب الإجرامي نفسه، من بينها عمليات طالت ست صيدليات.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فضلا عن تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لأفراد هذه الشبكة الإجرامية.

وألقي القبض على العناصر الإجرامية المشتبه في ارتكابها للعديد من الجرائم المسجلة في مدينة العيون في الآونة الأخيرة استحسان الساكنة المحلية، حيث عبّر العديد من المواطنين في مكان تمثيل جرائم السرقة المرتكبة، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، والضحايا، عن ارتياحهم ليقظة عناصر الأمن وتمكنهم من توقيف المشتبه فيهم في مدة وجيزة.