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كُتّاب وآراء
العثور على 3 جثث متحللة داخل شقة في مكناس
عثر على ثلاث جثث في مرحلة متقدمة من التحلل داخل شقة سكنية بحي الوحدة بمنطقة "سيدي بوزكري" وسط مدنية مكناس، مساء اليوم الجمعة، لقي أصحابها، من عائلة واحدة، مصرعهم بشكل جماعي في ظروف غامضة.
ووفق ما أكدته مصادر هسبريس فإن اكتشاف الجثث جاء بعد إبلاغ المصالح الأمنية بمكناس بانبعاث رائحة نتنة من داخل المنزل ليتبين، بعد اقتحامه، أن مصدرها الجثث المتحللة لأفراد العائلة المعنية؛ وهم ربة البيت وابنها وشقيقة لها.
ووفق المصادر ذاتها فقد تم نقل جثث الضحايا نحو مستودع الجثامين بمستشفى محمد الخامس في مكناس قصد إخضاعها للتشريح الطبي للتأكد من سبب الوفاة، بأمر من النيابة العامة، بينما تواصل الضابطة القضائية تحقيقها حول ملابسات ما جرى.