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الرئيسية | حوادث | العثور على 3 جثث متحللة داخل شقة في مكناس

العثور على 3 جثث متحللة داخل شقة في مكناس

العثور على 3 جثث متحللة داخل شقة في مكناس
رشيد الكويرتي من فاس
الجمعة 08 مارس 2019 - 20:30

عثر على ثلاث جثث في مرحلة متقدمة من التحلل داخل شقة سكنية بحي الوحدة بمنطقة "سيدي بوزكري" وسط مدنية مكناس، مساء اليوم الجمعة، لقي أصحابها، من عائلة واحدة، مصرعهم بشكل جماعي في ظروف غامضة.

ووفق ما أكدته مصادر هسبريس فإن اكتشاف الجثث جاء بعد إبلاغ المصالح الأمنية بمكناس بانبعاث رائحة نتنة من داخل المنزل ليتبين، بعد اقتحامه، أن مصدرها الجثث المتحللة لأفراد العائلة المعنية؛ وهم ربة البيت وابنها وشقيقة لها.

ووفق المصادر ذاتها فقد تم نقل جثث الضحايا نحو مستودع الجثامين بمستشفى محمد الخامس في مكناس قصد إخضاعها للتشريح الطبي للتأكد من سبب الوفاة، بأمر من النيابة العامة، بينما تواصل الضابطة القضائية تحقيقها حول ملابسات ما جرى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - %%%% الجمعة 08 مارس 2019 - 20:41
un c suspect .2 c beaucoup 3 c trop. ???????
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-6
2 - م.العربي الجمعة 08 مارس 2019 - 20:48
انا لله و انا اليه راجعون، اللهم اغسلهم بالماء وةالثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، الله اعلم بسبب موتهم، ربما القاتل الصامت غاز احادي الكربوب سيما ان الجو بارد
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15
3 - جمال القاسمي الجمعة 08 مارس 2019 - 20:50
السلام عليكم أظن والله اعلم ان الأمر يتعلق بالغاز او شيء في الطعام
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