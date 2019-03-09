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الرئيسية | حوادث | الأمن يفكك عصابة "إكستازي" في شوارع تطوان‬

الأمن يفكك عصابة "إكستازي" في شوارع تطوان‬

الأمن يفكك عصابة "إكستازي" في شوارع تطوان‬
هسبريس من تطوان
السبت 09 مارس 2019 - 13:15

تمكنت عناصر شرطة الدائرة السابعة بولاية أمن تطوان، ليل أمس، في عملية نوعية، من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من أربعة أشخاص تنشط في ترويج والاتجار في المخدرات وحجز 500 قرص طبي مخدر.

ووفق مصدر أمني، فإن كمينا محكما جرى من خلاله استدراج ثلاثة من أفراد العصابة كل على حدة، وجرى إيقافهم متلبسين بحيازة ما مجموعه 100 قرص طبي مخدر من نوع إكستازي وثلاثة هواتف نقالة وسلاح أبيض متوسط الحجم؛ في حين جرى إيقاف المزود الرئيسي لهم وزعيم الشبكة، وهو من ذوي السوابق القضائية في ترويج المخدرات بكل أصنافها، بحي التقنية، بعد مراقبة وترصد لساعات، وبحوزته 400 قرص طبي مخدر من نوع إكستازي هاتف نقال ومبلغ مالي متحصل من ترويج الممنوعات.

وقد أحيل أفراد الشبكة رفقة المحجوزات على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، من أجل تعميق الأبحاث معهم ووضعوا رهن تدبير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

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