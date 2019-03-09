24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1807:4413:4316:5819:3420:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. كل عام وأنتن بخير (5.00)

  2. سوريا تجمع تبرعات دولية أكثر من الحجم المتوقّع (5.00)

  3. قنصلية متحركة تقرب الخدمات من المغاربة في كندا (5.00)

  4. تفوق لـ"أشبال السلامي" على الكاميرون في تركيا (5.00)

  5. مغنّ جزائري يشيد بالمغاربة وينكر دعم البوليساريو (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | الدنمارك تعاقب 14 شخصا لترويج فيديو نحر "سائحتي شمهروش"

الدنمارك تعاقب 14 شخصا لترويج فيديو نحر "سائحتي شمهروش"

الدنمارك تعاقب 14 شخصا لترويج فيديو نحر "سائحتي شمهروش"
هسبريس - أمال كنين
السبت 09 مارس 2019 - 13:00

لا تزال تفاعلات مقتل السائحتين الإسكندنافيتين بإمليل ونشر فيديو توثيق الجريمة مستمرة؛ فبعد انتشار الفيديو بأوساط تلاميذ وأطفال بالدنمارك، أعلنت الشرطة أنها ستعاقب 14 شخصا، يشتبه في تورطهم في نشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي الدنماركية.

ونقلت الصحافة الدنماركية تصريحات لميشيل كيلدغارد، رئيس شرطة غوتلاند، يقول فيها إن هناك 14 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 13 و18 يتهمون بانتهاك العقوبات بمشاركتهم الفيديو عبر فايسبوك، مفيدا بأن اثنين من المتابعين توجه إليهما تهمة "التعاطف مع الإرهاب".

تأتي هذه الأحداث في وقت أثار فيه فيديو مقتل السائحتين الإسكندفانيتين موجة هلع وسط أطفال ومراهقين بمناطق بالدانمارك والنرويج، قبل أشهر وأكدت الشرطة الدانماركية أنه ستتم معاقبة كل من يقوم بالترويج لهذا الفيديو الذي يحمل مشاهد توصف بـ"البغيضة"، بعقوبة حبسية تتراوح مدتها بين ستة أشهر وثلاث سنوات وغرامة مالية.

وقد جرى نشر الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، "على الرغم من أن الشرطة الدنماركية والنرويجية حاولت الحد من الانتشار، إلا أن عددًا أكبر من الأطفال والشباب قد شاهدوه".

وعملت عدد من المدارس على عقد اجتماعات، لتحديد طريقة للتعامل مع الأطفال والشباب الذين شاهدوا ما يحمله الفيديو، خاصة أن بعض هؤلاء الأطفال لم تتجاوز أعمارهم الثامنة بعد.

وبعث مدير مدرسة برسالة إلى أولياء الأمور، يشرح من خلالها أنه من الضروري الحديث مع الأطفال الذين رأوا فيديو القتل، قائلا: "أعتقد أنه من المريع أن تتم مشاركة الفيديو، لا ينبغي أن يتم ذلك على الإطلاق، لقد تم بعث منشور إلى المؤسسات التعليمية يحمل طريقة التعامل مع الفيديو في حال التوصل به".

ويواصل: "كانت التوصية أنه يجب على المرء أن يكون حريصًا في البداية مع الفيديو، الذي قد يؤدي انتشاره إلى زيادة الاهتمام بمشاهدته بين الطلاب".

ختمت الرسالة بالقول: "في حالة ما شاهد الأطفال هذا الفيديو لا بد من الحديث معهم حوله؛ لأنه يتضمن مشاهد غير مريحة قد تؤدي إلى مرضهم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - حسام السبت 09 مارس 2019 - 13:14
صورة معبرة فالحقيقة بلدة إمليل الجبلية الجميلة هيا التي ذبحت من طرف أصحاب الفكر الداعيشي السلفي الشرير المجرم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
2 - طنجاوي السبت 09 مارس 2019 - 13:17
أنا فعمري 35 سنة و مقدرتش نشوف الفيديو ، يالاه بديتو و نمسحو .. فكيف بأطفال 8 أو 10 سنوات .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
3 - المسكيني السبت 09 مارس 2019 - 13:30
ما اعجبني هو الكاريكاتور صحيح 100بالمئة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
4 - ايت الراصد:المهاجر السبت 09 مارس 2019 - 13:39
هل فعلا وقعت جريمة امليل من طرف مغاربة من الفقراء ام ان هناك يد عميلة ساهمت في ذلك ؟ لتبرير
خروقات حقوق الانسان المغربي خاصة الملتزم والذي يطالب بالعدالة الاجتماعية طبقا للدستور المغربي الذي ينص على ان دين الدولة إسلامي ...
لقد اتضح بما لايدع مجالا للشك بان منفذي الجريمة البشعة كانوا مع الضحيتين وشهادة صاحب الفندق تعد اكبر دليل ومن التحليل المنطقي للصور نجد اللباس الحداثي والذي ثمنه جدمرتفع وهو يناقض لباس الأبرياء الذين أخذت لهم كل الصور تحت الاكراه خاصة اكذوبة ان منهم من أعلن ولاءه لداعش انظروا الى الصور وحللوا كلام الجسد والنظرات وحمل السكين الذي
يظهر ان الذي يحمله قد أمروه بذلك حتى يلتقطوا به صورة له مع السكين الذي في وضع منحن !؟!؟
نعم لقد قمت بتحليل الصور والفيديو مع طبيب خبير امريكي في علم النفس فقال لي انها مفتعلة لغرض مقصود ....باختصار العقلاء يعرفون السبب كما يعرفون أسباب من وراء تفجيرات الدار البيضاء .!!؟؟،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
5 - karim السبت 09 مارس 2019 - 13:42
Si leur famille sont des marocains il faut les expulser au pays
les enfants et leur famille
Ça donnera une leçon au ceux ou celles qui laissent leur enfants aller dans la violence et l’intégrisme
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.