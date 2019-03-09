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الرئيسية | حوادث | سيدة ستّينية تضع حدا لحياتها شنقا في بيوكرى

سيدة ستّينية تضع حدا لحياتها شنقا في بيوكرى

سيدة ستّينية تضع حدا لحياتها شنقا في بيوكرى
هسبريس من اشتوكة آيت باها
السبت 09 مارس 2019 - 18:14

وضعت سيّدة تبلغ من العمر حوالي 62 سنة، خلال الساعات الأولى من اليوم، حدّا لحياتها شنقا وسط غرفة نومها بمنزل أسرتها في تجزئة "تيليلا"، الواقعة في مدينة بيوكرى، إقليم اشتوكة آيت باها.

ورجّحت مصادر هسبريس أن تكون أسباب الحادث راجعة إلى كون المفارقة للحياة تعاني من اضطرابات نفسية، كانت تتابع، قيد حياتها، علاجا خاصا للتخفيف من أعراضه السلوكية.

وحضرت إلى مكان الواقعة عناصر من الشرطة القضائية بمنطقة أمن بيوكرى، بالإضافة إلى الشرطة العلمية والتقنية؛ بينما جرى فتح تحقيق في هذا الحادث الأليم، لمعرفة الملابسات المرتبطة به.

وأمرت النيابة العامة بإخضاع جثة الهالكة للتشريح الطبي، للتأكد من سبب وفاتها، مع إيداعها مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني بأكادير.

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