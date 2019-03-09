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الرئيسية | حوادث | الأمن يوقف متورطين في التخدير وتخريب ممتلكات

الأمن يوقف متورطين في التخدير وتخريب ممتلكات

الأمن يوقف متورطين في التخدير وتخريب ممتلكات
هسبريس من الرباط
السبت 09 مارس 2019 - 16:25

أوقفت عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بمدينة سلا، في أولى ساعات صباح اليوم السبت، أربعة أشخاص، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتخدير وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير.

المشتبه فيهم الأربعة كانوا قد تسببوا في تكسير الواقيات الزجاجية وإلحاق أضرار مادية بحوالي 20 سيارة خاصة، كانت مستوقفة ليلا بالشارع العام على مستوى حي بطانة بمدينة سلا، نتيجة حالة التخدير المتقدمة التي كانوا عليها؛ وهو ما استدعى تدخل عناصر الأمن الوطني وإيقاف جميع المشتبه فيهم المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

وقد جرى الاحتفاظ بالأشخاص المشتبه فيهم، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و39 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن خلفيات وملابسات هذه القضية، وتحديد دوافع ارتكاب هذه الأفعال المنسوبة إليهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - زكرياء المغربي السبت 09 مارس 2019 - 16:36
ما الهدف من تلك التخدير والتخريب أطالب بالحكم عليهم بأقصى العقوبات الصارمة
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15
2 - %%%%% السبت 09 مارس 2019 - 16:37
les gens qui habitent salé doivent contracter une assurance tous risque pour eux et leur bien leur maison et leur enfant et une assurance anti agraission .
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7
3 - شكون يعوض المتضررين السبت 09 مارس 2019 - 16:38
سؤال يحيرني بعد.كل الخسائر التي الحقها هؤلاة الحثالة بملك الغير. من يعوضهم في الخسائر؟ ما جدوى سجن هؤلاء المنحرفين؟ ان لم يجبروا على العمل الشاق جدا و ياخد من اجرتهم مقابل ما اتلفوا و بعد ذلك يحاسبون على الحق العام.
العقوبات التي تنزل على هئلاء لا معنى لها بل منهم من يعتبرها نياشين رجولة و فتوة.
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17
4 - samira السبت 09 مارس 2019 - 16:43
لا حول و لا قوة الا بالله فين باغيين اوصلو هاد الناس و دابا لي شاري ديك السيارة بالكريدي مسكين باش غادي إصلاحها. حتى التأمين معرفتش واش اتكلف بهم أو لا.
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6
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