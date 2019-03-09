الأمن يوقف متورطين في التخدير وتخريب ممتلكات

هسبريس من الرباط

أوقفت عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بمدينة سلا، في أولى ساعات صباح اليوم السبت، أربعة أشخاص، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتخدير وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير.

المشتبه فيهم الأربعة كانوا قد تسببوا في تكسير الواقيات الزجاجية وإلحاق أضرار مادية بحوالي 20 سيارة خاصة، كانت مستوقفة ليلا بالشارع العام على مستوى حي بطانة بمدينة سلا، نتيجة حالة التخدير المتقدمة التي كانوا عليها؛ وهو ما استدعى تدخل عناصر الأمن الوطني وإيقاف جميع المشتبه فيهم المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

وقد جرى الاحتفاظ بالأشخاص المشتبه فيهم، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و39 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن خلفيات وملابسات هذه القضية، وتحديد دوافع ارتكاب هذه الأفعال المنسوبة إليهم.