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أمن الدار البيضاء يوقف مختطفة الطفلة زينب
السبت 09 مارس 2019 - 17:05
تمكنت، اليوم السبت، عناصر الأمن بالدار البيضاء من توقيف مختطفة الطفلة زينب، وهي سيدة تبلغ من العمر 33 سنة، وتعيش حالة التشرد.
وعن الحالة الصحية للطفلة زينب فقد أكدت مصادر هسبريس أنها "في حالة جيدة".
وكانت مصالح الأمن بالمنطقة الأمنية بأنفا، التابعة لولاية أمن الدار البيضاء، فتحت، الأربعاء الماضي، تحقيقا معمقا في قضية اختفاء الطفلة زينب من وسط "الدرب" الذي تقطن به داخل المدينة القديمة.
أسرة الطفلة زينب، البالغة من العمر خمس سنوات، رجحت حينها فرضية اختطافها من طرف المرأة المذكورة، بعدما كانت تلعب في "الدرب" رفقة صديقاتها، خاصة أن كاميرا أحد المحلات التقطت صورتها ورفقتها الطفلة ودراجتها الهوائية.