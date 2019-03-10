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الرئيسية | حوادث | سيارة أجرة تصرع عشرينيا دهسا بضواحي تنغير

سيارة أجرة تصرع عشرينيا دهسا بضواحي تنغير

سيارة أجرة تصرع عشرينيا دهسا بضواحي تنغير
هسبريس من تنغير
الأحد 10 مارس 2019 - 05:14

فتحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بتنغير، السبت، تحقيقا أوليا في وفاة شاب يبلغ من العمر 24 سنة، بعد دهسه بواسطة سيارة أجرة، على مستوى دوار أيت شعيب الواقع بالجماعة الترابية تودغى العليا، بإقليم تنغير.

وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية فإن الضحية توفي على الفور إثر إصابته بجروح خطيرة في الرأس، بعد دهسه بواسطة سيارة الأجرة، مشيرة إلى أنه كان يسير بجانب الطريق.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي انتقلت إلى مكان الحادث، حيث عملت على معاينة جثة الضحية الذي كان غارقا في دمائه، ليتم وضع جثمانه بمستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بتنغير.

يذكر أن الدرك الملكي بالمركز الترابي بتنغير وضع سائق سيارة الأجرة رهن الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار تقديمه أمام القضاء في المحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها.

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