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كُتّاب وآراء
مداهمة تحجز 225 نرجيلة داخل مقاه في أكادير
أسفرت عمليات مداهمة لمجموعة من المحلات العمومية التي تنشط في تقديم خدمات تدخين "الشيشة" للزبناء، والتي نفّذتها الفرقة الأمنية المكلفة بمراقبة الأماكن العمومية بأكادير، عن حجز 225 نرجيلة ومستلزماتها.
ويأتي هذا التدخل الأمني، في إطار المجهودات الرامية إلى زجر المخالفات المرتبطة بمجال التقنين، وشمل المقاهي المتواجدة في المجال السياحي لمدينة أكادير، وأفضى، بالإضافة إلى حجز قنينات "الشيشة"، إلى تحرير مساطر قضائية في حق المخالفين.
يُشار إلى أن الفرقة الأمنية سالفة الذكر نفّذت تدخلات مماثلة على مستوى أكادير، أسفرت عن توقيف مجموعة من الأشخاص الذين كان يجري البحث عنهم للاشتباه في تورطهم في قضايا إجرامية مختلفة، كما ساهمت في تفكيك شبكات إجرامية تتعاطى للاتجار بالممنوعات.