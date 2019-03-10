24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1707:4213:4316:5919:3520:49
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. جزائريون يستبقون "العصيان المدني" ضد بوتفليقة بتخزين الطعام (5.00)

  2. مئات محتجي "السترات الصفراء" يجتاحون شوارع العاصمة الفرنسية (5.00)

  3. متاجر بريطانية توقف بيع سكاكين المطبخ المنفردة (5.00)

  4. تكبير وزغاريد تحف عودة الطفلة زينب إلى أحضان أسرتها بالبيضاء (5.00)

  5. سرقة "الويفي" تدخل على خط الفتاوى في مصر (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | مداهمة تحجز 225 نرجيلة داخل مقاه في أكادير

مداهمة تحجز 225 نرجيلة داخل مقاه في أكادير

مداهمة تحجز 225 نرجيلة داخل مقاه في أكادير
رشيد بيجيكن من أكادير
الأحد 10 مارس 2019 - 09:40

أسفرت عمليات مداهمة لمجموعة من المحلات العمومية التي تنشط في تقديم خدمات تدخين "الشيشة" للزبناء، والتي نفّذتها الفرقة الأمنية المكلفة بمراقبة الأماكن العمومية بأكادير، عن حجز 225 نرجيلة ومستلزماتها.

ويأتي هذا التدخل الأمني، في إطار المجهودات الرامية إلى زجر المخالفات المرتبطة بمجال التقنين، وشمل المقاهي المتواجدة في المجال السياحي لمدينة أكادير، وأفضى، بالإضافة إلى حجز قنينات "الشيشة"، إلى تحرير مساطر قضائية في حق المخالفين.

يُشار إلى أن الفرقة الأمنية سالفة الذكر نفّذت تدخلات مماثلة على مستوى أكادير، أسفرت عن توقيف مجموعة من الأشخاص الذين كان يجري البحث عنهم للاشتباه في تورطهم في قضايا إجرامية مختلفة، كما ساهمت في تفكيك شبكات إجرامية تتعاطى للاتجار بالممنوعات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.