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الرئيسية | حوادث | توقيف متورطين في اغتصاب مقرون بالسرقة

توقيف متورطين في اغتصاب مقرون بالسرقة

توقيف متورطين في اغتصاب مقرون بالسرقة
هسبريس من الرباط
السبت 09 مارس 2019 - 20:10

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، زوال اليوم السبت، شخصين من ذوي السوابق القضائية، أحدهما مبحوث عنه من أجل السرقة الموصوفة؛ وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالاغتصاب المقرون بالسرقة.

وكانت مصالح الأمن بمدينة مراكش توصلت بشكاية مواطنة فرنسية من أصل جزائري، تبلغ من العمر 47 سنة، توضح فيها أنها كانت ضحية اغتصاب مقرون بالسرقة من طرف شخصين التقت بهما بملهى ليلي، ورافقتهما على متن سيارة أجرة، قبل أن يعمدا إلى تعريضها لتلك الأفعال الإجرامية بمنطقة خلاء بمدينة مراكش، تبعاً لما جاء في بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

الأبحاث والتحريات المنجزة أسفرت، وفق المصدر ذاته، عن توقيف المشتبه فيهما، واسترجاع المسروقات المملوكة للضحية، قبل أن يتم الاحتفاظ بهما تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات ودوافع ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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