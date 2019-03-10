‪الأمن ينهي مغامرة مزود شبكة مخدرات بتطوان

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، أمس، من تشخيص هوية المزود الرئيسي لشبكة إجرامية كانت تنشط في ترويج حبوب الهلوسة والاتجار بها على صعيد "الحمامة البيضاء"، مع الاهتداء إلى مكان تواجده.

ووفق مصادر هسبريس فإنه، في إطار الأبحاث التي باشرتها مصالح ولاية أمن تطوان، انتقلت فرقة خاصة من عناصر الشرطة القضائية إلى مدينة طنجة، حيث ترصدت بتحركات المزود الرئيسي من خلال مراقبة الأماكن التي يتردد عليها، ليتم توقيفه بحي جامع مقراع.

وأضافت المصادر ذاتها أن تفتيشا دقيقا طال فيلا في ملكية المتهم، ليتم العثور على كمية أخرى من المخدرات القوية بلغت 90 قرصا مخدرا من نوع إكستازي، وكمية من مسحوق المخدر ذاته، إلى جانب مبلغ مالي مهم وصل 78000 درهم من العملة الوطنية، بالإضافة إلى صاعق كهربائي وثلاثة هواتف نقالة. كما تم حجز سيارة من نوع داسيا دوستر مرقمة بالمغرب.

الموقوف وضع رهن تدبير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، لفائدة البحث الجاري بولاية أمن تطوان.