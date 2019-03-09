اعتقال مغربي تحرش جسديا بشرطية بإقليم كتالونيا

متابعة من خالد ملوك

ألقت عناصر الأمن الإسباني القبض على مهاجر مغربي، فجر اليوم، قام بلمس أعضاء حساسة من جسد شرطية تعمل بشرطة إقليم كتالونيا، المعروفة بتسمية "لوص موصوص ديسكوادرا".

وأفادت منابر إعلام محلية إسبانية أن الواقعة تمت بشارع Nou de la Rambla بمدينة برشلونة، مشيرة إلى أن الضحية تعرضت للاعتداء الجنسي من قبل الشاب المغربي، بينما كانت تزاول مهامها في دورية مداومة طوال الليل.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الشرطية طالها الاعتداء بالشارع العام حين كانت تساعد شخصا تعرض للسرقة باستخدام العنف، مبرزة في السياق نفسه أن شخصا ثالثا اقترب، في هذه الأثناء، من الشرطية وشرع في لمس مؤخرتها من الخلف.

وأكدت المعتدى عليها، في تصريح نقلته صحيفة "ميديتيرانيو ديخيتال"، أنها حاولت توبيخ الموقوف كي لا يعيد تكرار ما قام به، إلا أن جوابه كان صادما حين قال إن "من حقه اللعب بمؤخرتها كما يشاء"، موضحة أنها أحست بإهانة شديدة دفعتها إلى طلب المساعدة من زملائها بغرض اعتقاله.

وأبرزت الصحيفة ذاتها أن المهاجر المغربي يواجه تهمة "ارتكاب جريمة الاعتداء الجنسي وإهانة موظف"، مضيفة أن الاعتداء صادف الاحتفال بعيد المرأة العالمي، وهو ما يثبت استمرار العنف الجنسي الذي تعاني منه النساء في جميع المجالات.