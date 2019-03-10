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كُتّاب وآراء
اتهام زوجين مغربيين بتهريب طفلة إلى إسبانيا
اعتقلت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية زوجين مغربيين بتهمة ارتكاب جرائم "الاتجار بالبشر، وتعريض حياة مواطن أجنبي للخطر، وانتهاك الحقوق والواجبات العائلية"، بعدما قاما بإدخال طفلة إلى التراب الأيبيري بشكل غير قانوني بغرض القيام بالأعمال المنزلية.
وأوردت صحيفة "إل بيريوديك" أن عناصر الأمن شرعت في التحقيقات منذ مطلع يناير الماضي عندما علمت بوجود أسرة مغربية مقيمة ببلدية كتاروخا بمحافظة فاليسنيا، تحتضن طفلة بطريقة غير قانونية، مشيرة إلى أن الطفلة لا تربطها أي علاقة عائلية بالموقوفين.
من جهتهما، قال الزوجان المغربيان إنهما التقيا صدفة بالطفلة في حديقة بالمنطقة، قبل أن يقترحا عليها مصاحبتهما إلى المنزل حين تبين لهما أنها دخلت التراب الإسباني عبر قارب للهجرة قبل عدة أشهر، وأنها "تحتاج إلى الرعاية والعناية"، حسب تعبيرهما.
وقامت عناصر الشرطة بإدخال الطفلة إلى أحد المراكز المخصصة لإيواء الأطفال الأجانب القاصرين غير المصحوبين، المعروفين اختصارا بتسمية "MENA"، إلا أنها هربت منه وعادت إلى منزل الأسرة المغربية التي قامت باحتضانها.
وكشفت التقارير الأمنية أن الطفلة تمكنت من الوصول إلى إسبانيا بعدما قام الزوجان المغربيان بإخفائها وسط تجويف محدث داخل سيارتهما القادمة من مدينة طنجة على متن باخرة لنقل الركاب، موضحة أن الزجين وكذا الطفلة يتحدرون من المنطقة نفسها بالمغرب.