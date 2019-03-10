مغربيان ضمن قتلى حادث تحطم الطائرة الإثيوبية

هسبريس من الرباط

أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية، اليوم الأحد، أن مواطنين من 33 دولة قتلوا في حادثة تحطم الطائرة الإثيوبية التي كانت تقل على متنها 149 راكبا وطاقما من 8 أفراد.

وكشفت الخطوط الإثيوبية، في مؤتمر صحافي، أن من بين ضحايا حادث الطائرة المنكوبة 32 كينيا، و18 كنديا، وتسعة إثيوبيين، وثمانية إيطاليين، وثمانية صينيين، وثمانية أمريكيين، وسبعة بريطانيين، وسبعة فرنسيين، وستة مصريين، وخمسة هولنديين، وأربعة هنود، وأربعة سلوفاكيين، وثلاثة نمساويين، وثلاثة سويديين، ومغربيان، وإسبانيان، وبولنديان، وإسرائيليان.

وأضاف المصدر نفسه أن من بين الضحايا أيضا مواطن واحد من كل من بلجيكا وإندونيسيا والصومال والنرويج وصربيا وتوغو وموزمبيق ورواندا والسودان وأوغندا واليمن.