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كُتّاب وآراء
"مخزني" يكوي طفلا 6 شهور .. ووالد الضحية يتنازل لفائدة المتهم
لم يصدّق أطباء وممرضو مستشفى الأطفال ابن سينا بالرباط وهم يستقبلون الطفل الحسين أختار أنّ السادية يمكن أن تبلغ بإنسان على وجه الأرض إلى حدّ تحويل جسد طفل صغير إلى بؤرة ملتهبة بفعل ممارسة أنواع الكي.
يوم الجمعة الماضي، نقلت الشرطة الطفل الحسين من مدينة ابن سليمان إلى مصلحة المستعجلات الجراحية بمستشفى الأطفال ابن سينا بالرباط، من أجل تلقي العلاج من مختلف أنواع الكيّ التي تعرّض لها على يد عمّه المشتغل في جهاز القوات المساعدة.
لم يسْلم أي شبر من جسد الحسين، المزداد سنة 2010، من الكيّ بالأسياخ وبجميع وسائل الكيّ؛ إذ وصلت السادية بعمّه إلى حدّ كيّه بـ"زلافة" بعد أن سخنها على النار ثمّ عمّد إلى كيّه بها على صدره.
عاني الحسين من الكيّ بالأسياخ ومختلف وسائل الكي منذ شهر شتنبر الماضي، حيث قَدم من نواحي مدينة تارودانت إلى مدينة ابن سلميان من أجل متابعة دراسته وهو في كنَف أسرة عمه، وظل صابرا إلى أن اكتشفت معلّمته في القسم الجريمة البشعة الذي ظل يتعرض لها منذ شهور.
بداية انكشاف الجريمة التي طالت الطفل الصغير كانت حين لمحت معلمته داخل الفصل آثار حروق على وجهه، وحين سألتْه أخبرها بأنّ عمه هو من قامَ بكيّه، قبل أن تكتشف المعلمة أن جسد الصغير كله عبارة عن لوحة مرعبة رسمها عمّه بالحديد والنار.
اتصلت معلمة الحسين بالشرطة على الفور، وتم تحرير محضر، ليتم نقل الطفل الصغير على وجه السرعة إلى مستشفى ابن سينا بالرباط، في حين وُضع عمّه رهن تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة.
"لقد بكيْت حين استقبلنا الحسين. لم يسبق أن وفدت على المستشفى حالة مثل حالته"، يقول مصدر من الطاقم الطبي بمستشفى ابن سينا بالرباط، مضيفا: "لقد تحلَّل لحمه، وحتى إذا شُفي فإنّ حالته النفسية ستتأثر من شدّة ما تعرض له".
بذل الطاقم الطبي والتمريضي ما في جهده لعلاج الحسين، حيث أخضعه للفحص بجهاز الرنين المغناطيسي، وقدم له الطعام وشمله بالرعاية، لكنه متخوّف من أن لا تتمّ معاقبة عمّه الذي أذاقه مختلف ضروب العذاب.
وحسب الإفادات التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإنّ والدَ الطفل تنازَل عن متابعة المتهم، رغم بشاعة الجريمة التي اقترفها في حق ابنه، بل إنّه حاوَل أن يبرر هذا الفعل بالقول إنّ أهل المنطقة التي يتحدر منها نواحي تارودانت درَجوا على كيّ أبنائهم.
وطالب المصدر ذاته السلطات القضائية بضمان حقّ الطفل الحسين والحيلولة دون طمْس والده للقضية تحت ضغط أخيه المشتغل في جهاز القوات المساعدة، خاصة وأنّه تعرّض للكي بوتيرة متكررة لمدّة ستة شهور، أدّى إلى تعفّن أجزاء من جسمه داخل بيت عمّه، كما طالب المصدر ذاته بمعاقبة زوجة المتهم لعدم تبليغها عن الجريمة التي جرت أطوارها داخل بيتها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (60)
ما سمعت قط بمثل ما يدعيه ابو الطفل.
هو فقط يريد إخلاء ساحة أخيه من كل متابعة قانونية يترتب عنها السجن وفقدان الوظيفة في القوات المساعدة.
حتى لو تنازل الأب عن الدعوى .فعلى المطالب بالحق المدني الا يتوانى عن المطالبة بأقصى العقوبات الحبسية لهذا الوحش اللا آدمي.
آباء المنطقة وما حولها لا يرسلون بناتهم للخدمة في البيوت بالمدن أبدا .فضلا عن أن يحرقوا أبنائهم .
بالنسبة لي هذا العم يستحق المتل لمدة سنة 24h/365
والله معرف اشنو كيخلي إنسان ادير هاد شي؟؟؟؟
رآه هاد الأطفال هم المستقبل
نتمنى يتعاقب على هاد الجريمة
حالة حقيقة تدمع لها العين و يرتجف لها القلب.
فعلا العديد من الآباء في المغرب ما بينهم وبين التربية الحقيقية غير الخير والإحسان ولو عاشوا بإحدى الدول الديمقراطية لنزع منهم أبناءهم
اعتقد ان الاب على علم بالحروق لكنه موافق عليها لان ابنه في رعاية عمه
يجب اخد الحق العام فهي جريمة في حق الطفولة فلا يحق للااب التنازل .
نعم ان يتنازل في قانون المدني اما القانون الجنائي فالطفل في رعاية النيابة العامة وليس في رعاية ابويه واسطر على ان النيابة العامة هي التي ترعى المجتمع و ترعى ناقصي الاهلية و عديمي الاهلية من الناحية الجنائية ولا دخل للابوين او الوالي او النائب الشرعي في العفو او السماح للمجرم
وجب على الدولة أن تعتني بهذا الطفل وان توفر له مأمن حتى يتمكن من متابعة دراسته، ووجب على النيابة العامة باسمنا كشعب أن لا تنازل في حق هذا الطفل الضعيف، ولا نلوم الزوجة لأنها هي بدورها لا تملك حق الدفاع على نفسها أمام عقلية الزوج المتحجرة. إذا كنا لا نؤمن العم والعمة أو الخال والخالة، فمجتمعنا اضمحل وأصبحنا نعيش قرون الجاهلية. حسبي الله ونعم الوكيل. إذا كان هذا المريض نفسيا غير آهل لكفالة ابن أخيه فل يرد الأمانة إلى أهلها بدون أن يعدب هذا الطفل البريء.
فاليستعد هذا المخزني للقصاص
على ذكر كلمة مخزني فالمخزن كانت تطلق على المطمورة او لاكاف حيث كان يوضع المجرم او السجين
الشكر الجزيل لمعلمته التي فضحت هذا العم
على الدولة ان تنصف هذا الطفل بكل ثقل القانون وإصدار أقسى العقوبات ضد من عذبه ومن تساهل مع ذلك خصوصا والديه وكل من لم يبلغ الشرطة بذلك.
اتمنى للطفل الشفاء العاجل وان يتكلف متطوع بتوفير الجو الملائم له لكي يتعافى مما فعلت به الوحوش الآدمية ويتابع دراسته وتكوينه.
يا له من منكر !!!!
يوجد محامي الضحية و محامي المجرم ومحامي الشعب هي النيابة العامة لدى يناديه مرتادو المحاكم بالغراق ......
كنعرف النيابة العامة فهاذ الجرائم لاتتساهل مع المجرميين
1- معاقبة العم لما ارتكبه من جريمة بشعة في حق الطفولة والإنسانية ولو بعد تنازل الأب
2- متابعة الأب لتقصيره في متابعة ظروف ابنه وتقصي أنباءه وخضوعه لأعراف لا إنسانية
3- إيجاد حل مناسب لهذا الطفل مثل كفيل "مسؤول" يحتضنه لحين شفاءه او تمدرسه من اجل إعادة التوازن لحياته
والله ياخذ الحق في كل من ساهم في هذا الظلم العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله
لعل اب الطفل راعى قرابة الدم ما دام العم لم يراعيها و الدولة لم تراعي نفسية موضفيها الذين يعيشون الويلات في العمل.
ولربما خوفا من تشريد عائلة المعتدي.
يجب كذلك محاسبة الدولة المغربية على افواج المشردين و الحمقى و المعاقين و المتسولين لانها تهين الوطن و كرامة الانسان عامة والمغاربة خاصة. هذه بتلك
اما العقاب الأخروي يتكفل به الله ٫٫وعند ربكم تختصمون،،