24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1507:4113:4216:5919:3620:50
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. مؤتمر دعم البوليساريو .. مهمة صعبة تنتظر العمراني بجنوب إفريقيا (5.00)

  2. "الداخلية" تمنع مقاولات غير مصنفة من مشاريع الجماعات الترابية (5.00)

  3. علم الأرقام.. (5.00)

  4. النقابات ترفض المقترحات الحكومية لطي أزمة الأساتذة المتعاقدين (5.00)

  5. الاقتصاد غير المهيكل يتسبّب في خسارة ضريبية بـ 40 مليار درهم (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | "مخزني" يكوي طفلا 6 شهور .. ووالد الضحية يتنازل لفائدة المتهم

"مخزني" يكوي طفلا 6 شهور .. ووالد الضحية يتنازل لفائدة المتهم

"مخزني" يكوي طفلا 6 شهور .. ووالد الضحية يتنازل لفائدة المتهم
هسبريس - محمد الراجي
الاثنين 11 مارس 2019 - 10:00

لم يصدّق أطباء وممرضو مستشفى الأطفال ابن سينا بالرباط وهم يستقبلون الطفل الحسين أختار أنّ السادية يمكن أن تبلغ بإنسان على وجه الأرض إلى حدّ تحويل جسد طفل صغير إلى بؤرة ملتهبة بفعل ممارسة أنواع الكي.

يوم الجمعة الماضي، نقلت الشرطة الطفل الحسين من مدينة ابن سليمان إلى مصلحة المستعجلات الجراحية بمستشفى الأطفال ابن سينا بالرباط، من أجل تلقي العلاج من مختلف أنواع الكيّ التي تعرّض لها على يد عمّه المشتغل في جهاز القوات المساعدة.

لم يسْلم أي شبر من جسد الحسين، المزداد سنة 2010، من الكيّ بالأسياخ وبجميع وسائل الكيّ؛ إذ وصلت السادية بعمّه إلى حدّ كيّه بـ"زلافة" بعد أن سخنها على النار ثمّ عمّد إلى كيّه بها على صدره.

عاني الحسين من الكيّ بالأسياخ ومختلف وسائل الكي منذ شهر شتنبر الماضي، حيث قَدم من نواحي مدينة تارودانت إلى مدينة ابن سلميان من أجل متابعة دراسته وهو في كنَف أسرة عمه، وظل صابرا إلى أن اكتشفت معلّمته في القسم الجريمة البشعة الذي ظل يتعرض لها منذ شهور.

بداية انكشاف الجريمة التي طالت الطفل الصغير كانت حين لمحت معلمته داخل الفصل آثار حروق على وجهه، وحين سألتْه أخبرها بأنّ عمه هو من قامَ بكيّه، قبل أن تكتشف المعلمة أن جسد الصغير كله عبارة عن لوحة مرعبة رسمها عمّه بالحديد والنار.

اتصلت معلمة الحسين بالشرطة على الفور، وتم تحرير محضر، ليتم نقل الطفل الصغير على وجه السرعة إلى مستشفى ابن سينا بالرباط، في حين وُضع عمّه رهن تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة.

"لقد بكيْت حين استقبلنا الحسين. لم يسبق أن وفدت على المستشفى حالة مثل حالته"، يقول مصدر من الطاقم الطبي بمستشفى ابن سينا بالرباط، مضيفا: "لقد تحلَّل لحمه، وحتى إذا شُفي فإنّ حالته النفسية ستتأثر من شدّة ما تعرض له".

بذل الطاقم الطبي والتمريضي ما في جهده لعلاج الحسين، حيث أخضعه للفحص بجهاز الرنين المغناطيسي، وقدم له الطعام وشمله بالرعاية، لكنه متخوّف من أن لا تتمّ معاقبة عمّه الذي أذاقه مختلف ضروب العذاب.

وحسب الإفادات التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإنّ والدَ الطفل تنازَل عن متابعة المتهم، رغم بشاعة الجريمة التي اقترفها في حق ابنه، بل إنّه حاوَل أن يبرر هذا الفعل بالقول إنّ أهل المنطقة التي يتحدر منها نواحي تارودانت درَجوا على كيّ أبنائهم.

وطالب المصدر ذاته السلطات القضائية بضمان حقّ الطفل الحسين والحيلولة دون طمْس والده للقضية تحت ضغط أخيه المشتغل في جهاز القوات المساعدة، خاصة وأنّه تعرّض للكي بوتيرة متكررة لمدّة ستة شهور، أدّى إلى تعفّن أجزاء من جسمه داخل بيت عمّه، كما طالب المصدر ذاته بمعاقبة زوجة المتهم لعدم تبليغها عن الجريمة التي جرت أطوارها داخل بيتها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (60)

1 - حمورابي الاثنين 11 مارس 2019 - 10:12
التنازل عن القضية في حد ذاته جريمة اخرى. ثم هل يكوي عمه ابناءه طالما انها عادة متوارثة في بيئتهم؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
135
2 - غاضب الاثنين 11 مارس 2019 - 10:12
لم استطع ان اكمل المقال ما هذه الوحشية تخيلت ابني الذي في مثل سنه و مدى خوفه و جزعه عندما ننهره بصوت مرتفع فتخيلت مدى الخوف و الصدمة التي تعرض لها هذا المسكين الله معه يجب معالجته نفسيا لانه لن يكبر انسانا طبيعيا بالفعل اننا نعيش مع وحوش بشرية الاعدام اقل ما يجب في حقهن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
104
3 - الثقة الاثنين 11 مارس 2019 - 10:12
اواااااه! !!!!هذا عا عميمي هو مول هاذ الفعلة! !.واخا يكون عميمي يجب معاقبته
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
50
4 - معلقة الاثنين 11 مارس 2019 - 10:13
حسبي الله و نعم الوكيل . كيف خولت له نفسه ان يفعل هذا بطفل بريء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
58
5 - يا للهول الاثنين 11 مارس 2019 - 10:13
انا من تارودانت نواحي السبت اندوزال .
ما سمعت قط بمثل ما يدعيه ابو الطفل.
هو فقط يريد إخلاء ساحة أخيه من كل متابعة قانونية يترتب عنها السجن وفقدان الوظيفة في القوات المساعدة.
حتى لو تنازل الأب عن الدعوى .فعلى المطالب بالحق المدني الا يتوانى عن المطالبة بأقصى العقوبات الحبسية لهذا الوحش اللا آدمي.
آباء المنطقة وما حولها لا يرسلون بناتهم للخدمة في البيوت بالمدن أبدا .فضلا عن أن يحرقوا أبنائهم .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
81
6 - mariam الاثنين 11 مارس 2019 - 10:14
لحول ولا قوة إلا باله أنا مجبرت منقول صافي داب تقدولي حسبي الله ونعم وكيييييل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
31
7 - Amine الاثنين 11 مارس 2019 - 10:14
عائلة سادية جاهلة.. على المجتمع و العدالة أن تأخذ بحق الطفل.. لا يهم موقف أبيه .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
51
8 - jaadorrre 75000 الاثنين 11 مارس 2019 - 10:15
زعما هدا راجل امن وانسان ، زعما اش غادي نقول لكم فبلادنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
33
9 - ناصر الاثنين 11 مارس 2019 - 10:16
لا يبدو أن هذا الوحش الآدمي طبيعي، فالإنسان في وعيه مهما كان قاسيا لابد أن تتسلل الرحمة إلى قلبه لتحول بينه وبين هكذا فعل شنيع. ومادامت القلوب قد خلت من الرحمة فلننتظر الأسوأ، وليتحمل كل ذي مسؤولية وزره!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
33
10 - khalid الاثنين 11 مارس 2019 - 10:17
Le jugement et la prison Aussi le père
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
11 - hicham الاثنين 11 مارس 2019 - 10:17
جريمة بشعة لا بد من العقاب و الحساب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
35
12 - واحدة من المداويخ الاثنين 11 مارس 2019 - 10:17
لم أجد الكلمات المناسبة لهذا الفعل الشنيع الذي يندى له الجبين إلا حسبي الله و نعم الوكيل و إن لله و إن إليه راجعون. أتمنى من الله العلي القدير أن يشفي هذا الطفل البريء الذي لا حول له و لا قوة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
13 - رشيد من المانيا الاثنين 11 مارس 2019 - 10:18
السلام عليكم .
بالنسبة لي هذا العم يستحق المتل لمدة سنة 24h/365
والله معرف اشنو كيخلي إنسان ادير هاد شي؟؟؟؟
رآه هاد الأطفال هم المستقبل
نتمنى يتعاقب على هاد الجريمة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
14 - إبن التراب الاثنين 11 مارس 2019 - 10:18
وحش أدمي بكل ما تحمل الكلمة من معنى، عديم الرحمة والشفقة، ليس في قلبه ذرة من إحسان كما أحسن الله له، و صراحة عجز لساني عن التعليق على هذه الجريمة الشنعاء التي ارتكبها هذا الشخص في حق طفل بريئ ولد في بلاد لا يعرف من فيها حق الطفولة وكيف تكون بمنطوقها الكامل، طفل ذنبه أنه لم يجد مكان ليجلس فيه لمتابعة دراسته فقرر الدخول الى جهنم عمه العديم المسؤولية، وبهذا سأكتفي وأقول، حتى وان تنازل ابوه لاخيه، فعلى جهاز النيابة العامة ان تتحرك من تلقاء نفسها لمعاقبة الجاني واتخاد ما تراه في حقه مناسبا نظرا لبشاعة الجرم المرتكب في حق الطفل الضحية، ناري كون كان هذا فدولة أوروبية ، حسب علمي اقسم بالله حتى اسجنوه مدى الحياة ولكم ان تبحثوا في قانون الدول الأوروبية في الجرائم المرتكبة ضد الطفولة حتى من الآباء وتحية لهسبريس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
15 - salah kamal الاثنين 11 مارس 2019 - 10:18
يجب معاقبة العم و زوجته بأشد العقوبات الحبسية حتى لو تنازل الأب عن القضية لصالح أخيه.
حالة حقيقة تدمع لها العين و يرتجف لها القلب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
16 - اب مغربي الاثنين 11 مارس 2019 - 10:18
الشعب يريد محاكمت العم بالكي مدى الحياة بمعدل اربع مرات في اليوم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
30
17 - Saad الاثنين 11 مارس 2019 - 10:20
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ياربي سلامة اش هدشي وش مكيناش إنسانية وش قلوب ماتت هذا خاصو لحبس واتحرق حتى هو باش احس لمهم أهم حاجة لعقاب ليه ولأب ومايخدوش بتنازل ديالو ولد لموقفش معاه باه أوقف معاه الله وشعب كيبقا دمنا واصلنا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
18 - ابو بكر الاثنين 11 مارس 2019 - 10:21
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
19 - طنجوي الاثنين 11 مارس 2019 - 10:21
القصاص ولاغير القصاص. احترق قلبي وانا برى. لكا الله ياحبيبي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
20 - مراكشي الاثنين 11 مارس 2019 - 10:22
حتى ولو تنازل والده فإن تنازله لن يوقف الدعوى وسوف تقوم النيابة العامة بمتابعة هذا الهم لا "العم" المجرم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
21 - أيوب المغربي الاثنين 11 مارس 2019 - 10:24
تنازل الأب لا يعفي من متابعة المجرم لما اقترفه في حق هذا الطفل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
22 - اميمة الاثنين 11 مارس 2019 - 10:24
لاااااحول و لا قوة الا بالله الله ياااااااخد فيه الحق حراااااااام و الله تا حراااااام قلبي ضرني و الله العظيم قلبو ميت هاد المجرم نطاااالب بفرض عقووووبات زجرية ضد المتهم الله يشافيك ا وليدي الحبيب فانت في بلد تأكل فيه حقوق الكبير قبل الصغير ربي يشافيك و يكون معاك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
23 - Sarra Tunisie الاثنين 11 مارس 2019 - 10:26
يجب سجن العم والاب معا .. فتعذيب انسان وخاصة طفل هي جريمة جنائية اما الاب وباقي افراد الاسرة فهم متهمون بالتستر عن جريمة وعدم الابلاغ عنها … كل افراد العائلة يستحقون السجن امام العم فهو يستحق السجن المؤبد . جريمة بشعة وقذرة لا تمت للانسانية باي صلة . المشكل ان في العالم العربي وافريقيا يستعمل الاباء والاهل كل انواع الضرب والعنف ضد اطفالهم وهو ما يؤدي لظهور اجيال مريضة نفسيا او عنيفة لان العنف يولد العنف !! في حين في اوروبا يمنعون الضرب والآباء لا يستعملون ابدا العنف وهو ما يجعلهم مجتمعات هادئة ومتوازنة ومتحضرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
24 - غيور الاثنين 11 مارس 2019 - 10:26
و مع تنازل الاب الا يمكن احالة النازلة على النيابة العامة على اساس انه طفل وجبت حمايته حتى من والده
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
25 - مغربي الاثنين 11 مارس 2019 - 10:26
لا اسمع او اقرأ عن تدخل جمعيات تزعم انها ترعى و تدافع عن حقوق الطفل.ام انها لا علم لها بالحادث.ارى ان هسبريس اسرع من تلك الجمعيات المنافقة.شكرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
26 - Abdelghani الاثنين 11 مارس 2019 - 10:27
يعجز اللسان عن التعبير في هذه الحالات ، اشخاص مريضون نفسانيا يمارسون ساديتهم على اطفال أبرياء ... هذا العم يجب ان يخضع لعلاج نفسي و يتم طرده من عمله فهو لا يشرف القوات المساعدة و أن يتم سجنه مدة طويلة ... و اتمنى أن تتدخل الجمعيات كطرف مدني في القضية حتى لا يتم التلاعب و التسامح مع حقوق الطفل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
27 - hassan الاثنين 11 مارس 2019 - 10:28
Il faut protéger nos enfants contre ces actes de barbarie et punir e sévèrement les acteurs c est inimaginable
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
28 - youssef34 الاثنين 11 مارس 2019 - 10:28
"بل إنّه حاوَل أن يبرر هذا الفعل بالقول إنّ أهل المنطقة التي يتحدر منها نواحي تارودانت درَجوا على كيّ أبنائهم"
فعلا العديد من الآباء في المغرب ما بينهم وبين التربية الحقيقية غير الخير والإحسان ولو عاشوا بإحدى الدول الديمقراطية لنزع منهم أبناءهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
29 - لا حول ولا قوه الا بالله الاثنين 11 مارس 2019 - 10:28
حسبي الله ونعم الوكيل في هذا الشخص. كيف يعقل ان يتعرض طفل صغير لهذا النوع من التعذيب. تنتقل الحسابات و الانتقامات من الكبار الى الصغار. هذا الشخص( الذي يتجرد من صفة الانسانيه فكيف يمكن ان يكون عمه) يجب تطببق عليه اقصى العقوبات رغم تنازل اب الضحية ( الذي بدوره مجبر على ذلك)
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
30 - mjid الاثنين 11 مارس 2019 - 10:29
نحن نريد رفع سقف المطالب إلى محاكمة الأب لعدم التبليغ والمشاركة وإهانة الضابطة القضائية والشعب المغربي والإساءة لمنطقة عريقة مشهورة بالكرم والأخلاق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
31 - التنازل لا يهم الاثنين 11 مارس 2019 - 10:30
اعتقد انه لابد للنيابة العامة ان تحرك يدها لردع هدا المختل عقليا لانها وربما واقعة تقع لاطفال واطفال لكن في السر .
اعتقد ان الاب على علم بالحروق لكنه موافق عليها لان ابنه في رعاية عمه
يجب اخد الحق العام فهي جريمة في حق الطفولة فلا يحق للااب التنازل .
نعم ان يتنازل في قانون المدني اما القانون الجنائي فالطفل في رعاية النيابة العامة وليس في رعاية ابويه واسطر على ان النيابة العامة هي التي ترعى المجتمع و ترعى ناقصي الاهلية و عديمي الاهلية من الناحية الجنائية ولا دخل للابوين او الوالي او النائب الشرعي في العفو او السماح للمجرم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
32 - مصطفى كندا الاثنين 11 مارس 2019 - 10:30
أتمنى أن ينال هذا المجرم أقصى عقوبة و تحية للاستادة اللتي أبلغت الشرطة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
33 - برهوم الاثنين 11 مارس 2019 - 10:30
الحق: أين هي منظمات حقوق الإنسان ، المجتمع المدني، حقوق الطفل، تنازل الأب، وهل تنازلت الام؟ وعذاب الصبي لمدة ستة أشهر؟ ستة أشهر بلا شفقة ولا رحمه، يجب محاكمة العم.......
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
34 - مراقب الاثنين 11 مارس 2019 - 10:31
الله يخليكم يا مسلمين مع استثناء القليل من يستحق صفة المسلم هذا لايحذت حتى في بلاذ الملحذين و نراه يحذت بكل اصنافه في أرض المسلمين عغوا الارهابيين أطفال تعذبوا وبنات خاذمات يستغلن ويعذبن . يا رباه حتى من مزال مرفوه عنه القلم يعذب في أرض الإسلام التي تحولت إلى أرض الإرهاب الجسذي والنفسي للأطفال..انت الذي تقول عاذاتكم كي الاطفال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
35 - ايت واعش الاثنين 11 مارس 2019 - 10:31
يجب ان يحول العم الى المحكمة العسكرية بصفته عسكريا واقترف الجريمة تحت سبق اصرار .ويجب معاقبة الاب ايضا .الاب خائف لان اخوه مخزني وعقلية الخوف مسيطرة على اي شبء يمت للمخزن بصلة .الاب يرى في اخيه تجسيدا لسلطة المخزن ولا يحق له في نظره متابعته ولا احد في تارودانت يكوي ابناءه ..هذه جريمة ويجب العقاب ..وعلى الجريدة ان تتحرى عن اي منطقة بتارودانت كون الاقليم كبير جدا من حيث المساحة ما دنب الطفل الصغير ..لو توفرت مدرسة قرب بيته او له منحة ليقيم بداخلية ما حصل له ما حصل والمسكين صابر وساكت الله يعلم كيف يواجه الالم وهو صابر وساكت ...للاخوة المعلقين من كان بالرباط او قريب منها فليدهب لزيارة هذا الطفل ..واخد.هدية له ..شكرا لكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
36 - sa3don الاثنين 11 مارس 2019 - 10:31
من يجب معاقبته هو الاب المتنازل عن القضية..تحت أي سبب كان لا يجب التنازل..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
37 - إسلام الاثنين 11 مارس 2019 - 10:32
لاحول ولاقوة إلا بالله ، هذا العم الشرير لم يرحم ابن أخيه فمابالك بغيره؟
وجب على الدولة أن تعتني بهذا الطفل وان توفر له مأمن حتى يتمكن من متابعة دراسته، ووجب على النيابة العامة باسمنا كشعب أن لا تنازل في حق هذا الطفل الضعيف، ولا نلوم الزوجة لأنها هي بدورها لا تملك حق الدفاع على نفسها أمام عقلية الزوج المتحجرة. إذا كنا لا نؤمن العم والعمة أو الخال والخالة، فمجتمعنا اضمحل وأصبحنا نعيش قرون الجاهلية. حسبي الله ونعم الوكيل. إذا كان هذا المريض نفسيا غير آهل لكفالة ابن أخيه فل يرد الأمانة إلى أهلها بدون أن يعدب هذا الطفل البريء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
38 - karim الاثنين 11 مارس 2019 - 10:34
وبئس الاب الذي تنازل عن القضية. يجب معاقبة المجرم الذي فعل هذا بفلذة كبده وليس العفوعنه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
39 - Mohammed الاثنين 11 مارس 2019 - 10:34
J'étais victime de type de abus de la famille d'accueil. Mais moi c'était beacoup sévère que ce garçon. Wallah je dis la verite que me fait pleurer à jour 40 ans plus tard de la torture
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
40 - ورديغة الاثنين 11 مارس 2019 - 10:34
يروى ان رجلا ضرب حماره ضربا مبرحا فانطق الله الحمار .فقال الحمار لصاحبه (كذالك القصاص كذالك القصاص ) فمن يومها لم يعد يضربه
فاليستعد هذا المخزني للقصاص
على ذكر كلمة مخزني فالمخزن كانت تطلق على المطمورة او لاكاف حيث كان يوضع المجرم او السجين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
41 - سعيد الاثنين 11 مارس 2019 - 10:35
تنازل الاب في مثل هذه الحالات لا ياخذ بعين الاعتبار, يجب معاقبۃ هذا الحيوان اقصی العقوبات, هذه جريمۃ في حق الطفل, وفي حق االمجتمع ككل ماذا ينتظر المجتمع من هذا الطفل في الومستقبل, سيكبر و قلبه كله حقد و كراهيۃ و لا يعرف الرحمۃ و هو لا مووليۃ له في ذلك, بل المسوول هو العم, لذا يجب ان تنزل عليه اقسی العقوبات مع التعويض المادي للطفل, و تنازل الاب يبقی في حد ذاته جريمۃ و يجب ايضا معاقبته , اذا كانت للابناء عندما يكبرون حقوق علی والديهم لما يشيخون, فللاباء حقوق علی ابناءهم وهم قاصرون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
42 - المحتار الاثنين 11 مارس 2019 - 10:37
هذه جريمة نكراء في حق الطفولة المغربية و الإنسانية. نتمنى من القضاء أن يقوم بعمله لمعاقبة الجاني بأشد العقوبات، كون الجرم كبير و المعتدى عليه طفل صغير و الجاني الظالم المجرم رجل كبير.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
43 - زيد الاثنين 11 مارس 2019 - 10:38
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم هدا خاصو الرجم بالحجارة هو وزوجته اعتقد انه من وراء هد الجريمة هي زوجت هد الوحش
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
44 - ام بالتبني الاثنين 11 مارس 2019 - 10:38
هذا وحش بصفة انسان والتنازل جريمة اكبر من الكي انا ربيت ابن اختي وعمره الان 14سنة لم يصب بحرق ولو دون قصد وربيته نعمة التربية رغم انه كان سني انذاك 18سنة وهو يحبني الان اكثر من امه ومن يمسه افقه عينيه. كيف سمح لك ضميرك ان تذيقه هذا العذاب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
45 - farouk الاثنين 11 مارس 2019 - 10:39
والله نزلت دموعي من شدة التأثر من حالة هذا الطفل الصغير الذي لا حول له و لا قوة امام وحشية عمه.
الشكر الجزيل لمعلمته التي فضحت هذا العم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
46 - simmo الاثنين 11 مارس 2019 - 10:40
un acte de barbarie. il doit être sévèrement puni.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
47 - الوطنية الاثنين 11 مارس 2019 - 10:40
يا ربي ممارسة السلطة حتى في رعاية ابن أخيه ماذا لو عهدت مسؤولية كبرى يدير فيها شؤون مهنتة لقتل باسم السلطة التي يجب أن يعاقب عليها لانه مارس جنونه تجاه طفل برئ قادتة الظروف إلى كنفه فلم يقدر المسؤولية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
48 - بائع القصص الاثنين 11 مارس 2019 - 10:42
من هذا المنبر ادعوا إلى متابعة والدي هذا الطفل كشركاء في الجريمة، وأنه من البشاعة والوقاية دون سابقها ان يتنازل اب الضحية عن متابعة المجرم ، هل الطفل ملك شخصي للاب ان يفعل لأبنائه ماذا يشاء ؟ ويتنازل عن حق ابنه في متابعة معذبه؟ ما هذه السادية والاسترقاق..
على الدولة ان تنصف هذا الطفل بكل ثقل القانون وإصدار أقسى العقوبات ضد من عذبه ومن تساهل مع ذلك خصوصا والديه وكل من لم يبلغ الشرطة بذلك.
اتمنى للطفل الشفاء العاجل وان يتكلف متطوع بتوفير الجو الملائم له لكي يتعافى مما فعلت به الوحوش الآدمية ويتابع دراسته وتكوينه.
يا له من منكر !!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
49 - عدالة الاثنين 11 مارس 2019 - 10:44
و نحن كشعب نطالب بمحاكمة هذا العم المجرم و تسريحه من صفوف القوات المساعدة لأنه عار عليها، نطالب كذلك بمتابعة قضائية للزوجة و الاب بتهمة التستر على الجريمة، و بمتابعة نفسية لهذا الطفل المسكين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
50 - النيابة العامة دورها الاثنين 11 مارس 2019 - 10:44
جهاز النيابة العامة جهاز مستقل هدفه هو ردع المجرم خصوصا الدي اعتدى على حق عام اي هو يدافع على الحق العام
يوجد محامي الضحية و محامي المجرم ومحامي الشعب هي النيابة العامة لدى يناديه مرتادو المحاكم بالغراق ......
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
51 - نائب في طور التكوين الاثنين 11 مارس 2019 - 10:45
النيابة العامة صباح الخير. بغينا شي مداخلة فيها 3 ساعات تدين المجرم ،
كنعرف النيابة العامة فهاذ الجرائم لاتتساهل مع المجرميين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
52 - skouria الاثنين 11 مارس 2019 - 10:46
أرجو ان يتم:
1- معاقبة العم لما ارتكبه من جريمة بشعة في حق الطفولة والإنسانية ولو بعد تنازل الأب
2- متابعة الأب لتقصيره في متابعة ظروف ابنه وتقصي أنباءه وخضوعه لأعراف لا إنسانية
3- إيجاد حل مناسب لهذا الطفل مثل كفيل "مسؤول" يحتضنه لحين شفاءه او تمدرسه من اجل إعادة التوازن لحياته
والله ياخذ الحق في كل من ساهم في هذا الظلم العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
53 - DAAANFOUL الاثنين 11 مارس 2019 - 10:48
بعيدا عن السياسة ومن باب الانسانية نتمني للطفل الشفاء ومحو اْثر التعذيب من جسده والاْهتمام به نفسيا ____اْما التنازل فهو المتوارث في عقلية المغاربة منذ القدم وليس الكي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
54 - hamid الاثنين 11 مارس 2019 - 10:49
وكم من شخص قتل و سامح ولي الدم مقابل دراهم فسكتتم.
لعل اب الطفل راعى قرابة الدم ما دام العم لم يراعيها و الدولة لم تراعي نفسية موضفيها الذين يعيشون الويلات في العمل.
ولربما خوفا من تشريد عائلة المعتدي.
يجب كذلك محاسبة الدولة المغربية على افواج المشردين و الحمقى و المعاقين و المتسولين لانها تهين الوطن و كرامة الانسان عامة والمغاربة خاصة. هذه بتلك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
55 - Alibooo الاثنين 11 مارس 2019 - 10:49
يجب على القانون أن يتخد مجراه،لاتسامح مع الساديين المجرمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
56 - مهتم الاثنين 11 مارس 2019 - 10:52
لاحول ولاقوة إلا بالله،فين حقوق الطفولة ؟ كائنة غير عيد المرأة ؟؟!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
57 - assifnwourgh الاثنين 11 مارس 2019 - 10:52
أولا تحية تقدير و احترام للمعلمة التي إختارت الإتصال أولا قبل كل شي بالشرطة.. أما هذا المجرم و زوجته و حتى أبو الطفل الذي تنازل فيما لا يمكن التنازل عنه.. أن يدانوا بأقصى و أقسى العقوبات..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
58 - Aly d'Agadir الاثنين 11 مارس 2019 - 10:55
نتمنى من هسبربس أن تتابع أطوار القضبة .. حتى نكون على علم بالمستجدات لاحقا .. وشكرا ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
59 - hadaoui jamal الاثنين 11 مارس 2019 - 10:55
لقد تفطر قلبي وأنا أقرأ المقال وأعاين الصور لذالك الصبي المسكين الضحية لهمجية عمه المريض نفسانيا وطرحت السؤال التالي هل يوجد في البلاد وحوش بهذه الدرجة إنه سفاح و جبان و خبيث و هنا يجب معاقبته بأقصى العقوبات القتل بالنار وحبذى لو تكفلت الطفل جمعية لكي لا يضيع حقه
اما العقاب الأخروي يتكفل به الله ٫٫وعند ربكم تختصمون،،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
60 - karim الاثنين 11 مارس 2019 - 10:58
هذا الشخص يجب أن ينال عقابه ، والا فانه سيتفنن في تعذيب الاطفال مستقبلا ،لانه من خلال هذا الجرم يتبين انه مريض نفسيا، يجب على الجمعيات الحقوقية ان تدخل على الخط، خاصة المهتمة بالطفولة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 60 | عرض: 1 - 60

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.