"مخزني" يكوي طفلا 6 شهور .. ووالد الضحية يتنازل لفائدة المتهم

هسبريس - محمد الراجي

لم يصدّق أطباء وممرضو مستشفى الأطفال ابن سينا بالرباط وهم يستقبلون الطفل الحسين أختار أنّ السادية يمكن أن تبلغ بإنسان على وجه الأرض إلى حدّ تحويل جسد طفل صغير إلى بؤرة ملتهبة بفعل ممارسة أنواع الكي.

يوم الجمعة الماضي، نقلت الشرطة الطفل الحسين من مدينة ابن سليمان إلى مصلحة المستعجلات الجراحية بمستشفى الأطفال ابن سينا بالرباط، من أجل تلقي العلاج من مختلف أنواع الكيّ التي تعرّض لها على يد عمّه المشتغل في جهاز القوات المساعدة.

لم يسْلم أي شبر من جسد الحسين، المزداد سنة 2010، من الكيّ بالأسياخ وبجميع وسائل الكيّ؛ إذ وصلت السادية بعمّه إلى حدّ كيّه بـ"زلافة" بعد أن سخنها على النار ثمّ عمّد إلى كيّه بها على صدره.

عاني الحسين من الكيّ بالأسياخ ومختلف وسائل الكي منذ شهر شتنبر الماضي، حيث قَدم من نواحي مدينة تارودانت إلى مدينة ابن سلميان من أجل متابعة دراسته وهو في كنَف أسرة عمه، وظل صابرا إلى أن اكتشفت معلّمته في القسم الجريمة البشعة الذي ظل يتعرض لها منذ شهور.

بداية انكشاف الجريمة التي طالت الطفل الصغير كانت حين لمحت معلمته داخل الفصل آثار حروق على وجهه، وحين سألتْه أخبرها بأنّ عمه هو من قامَ بكيّه، قبل أن تكتشف المعلمة أن جسد الصغير كله عبارة عن لوحة مرعبة رسمها عمّه بالحديد والنار.

اتصلت معلمة الحسين بالشرطة على الفور، وتم تحرير محضر، ليتم نقل الطفل الصغير على وجه السرعة إلى مستشفى ابن سينا بالرباط، في حين وُضع عمّه رهن تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة.

"لقد بكيْت حين استقبلنا الحسين. لم يسبق أن وفدت على المستشفى حالة مثل حالته"، يقول مصدر من الطاقم الطبي بمستشفى ابن سينا بالرباط، مضيفا: "لقد تحلَّل لحمه، وحتى إذا شُفي فإنّ حالته النفسية ستتأثر من شدّة ما تعرض له".

بذل الطاقم الطبي والتمريضي ما في جهده لعلاج الحسين، حيث أخضعه للفحص بجهاز الرنين المغناطيسي، وقدم له الطعام وشمله بالرعاية، لكنه متخوّف من أن لا تتمّ معاقبة عمّه الذي أذاقه مختلف ضروب العذاب.

وحسب الإفادات التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإنّ والدَ الطفل تنازَل عن متابعة المتهم، رغم بشاعة الجريمة التي اقترفها في حق ابنه، بل إنّه حاوَل أن يبرر هذا الفعل بالقول إنّ أهل المنطقة التي يتحدر منها نواحي تارودانت درَجوا على كيّ أبنائهم.

وطالب المصدر ذاته السلطات القضائية بضمان حقّ الطفل الحسين والحيلولة دون طمْس والده للقضية تحت ضغط أخيه المشتغل في جهاز القوات المساعدة، خاصة وأنّه تعرّض للكي بوتيرة متكررة لمدّة ستة شهور، أدّى إلى تعفّن أجزاء من جسمه داخل بيت عمّه، كما طالب المصدر ذاته بمعاقبة زوجة المتهم لعدم تبليغها عن الجريمة التي جرت أطوارها داخل بيتها.