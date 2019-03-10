سقوط في بئر ينهي حياة خمسيني بسيدي حجاج‎

إبراهيم الحافظون من سطات

لقي رجل خمسيني، مساء اليوم الأحد، مصرعه بعد سقوطه في بئر بدوار أولاد الشرقي بجماعة وقيادة سيدي حجاج دائرة ابن أحمد بنواحي سطات، في ظروف غامضة شكّلت موضوع بحث من قبل مركز الدرك بسيدي حجاج سرية سطات.

وحسب مصادر هسبريس، فإن الهالك كان أعزب ويعيش وحده، قبل أن يتم العثور عليه جثة هامدة في بئر عمقها عشرة أمتار.

وزادت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي التابعة لمركز سيدي حجاج، وممثل عن السلطة المحلية، وأفراد من الوقاية المدنية التابعة لثكنة ابن أحمد، انتقلوا إلى مكان الحادث، وعملوا على انتشال جثة الهالك، ونقلها عبر سيارة نقل الأموات نحو سطات من أجل تشريحها، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.